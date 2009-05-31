امکان راه اندازی فازهای باقی مانده پارس جنوبی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، علی وکیلی درتشریح جزئیات انتشار اوراق 12میلیارد دلار مشارکت توسعه پارس جنوبی، با اشاره به اینکه با توجه به سرمایه گذاری 19 میلیارد دلاری صورت گرفته در پارس جنوبی در 10 سال گذشته با استفاده از روش های بیع متقابل و فاینانس از منابع خارجی و یا اعتبارات داخلی، گفت: با این منابع عم اکنون شاهد راه اندازی 10 فاز و پیشرفت20 تا 30 درصدی 5 فاز دیگر پارس جنوبی هستیم.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس افزود: در نظر داریم تا با اجرای طرح انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی به عنوان یکی از راه های پیشرو و کم هزینه و جذاب از لحاظ بازده مالی، امکان مشارکت همه ایرانیان در طرح های گسترده صنعت نفت در عسلویه، را فراهم کنیم .

وی خاطر نشان کرد: پس از انجام مطالعات امکان سنجی مالی، اقتصادی و فنی، برپایی جلسات مختلف با کارشناسان و متخصصان حوزه های مدیریت مالی و اقتصاد و بازاریابی، انجام مشاوره های حقوقی و بررسی وضعیت انتشار اوراق مشارکت در کشورهای مختلف در سال های گذشته همراه با در نظر گرفتن الگوهای اسلامی مشارکت، برنامهکریدم تا در 3 سال آینده با انتشار 12 میلیارد و 245 میلیون دلار اوراق مشارکت ارزی و ریالی از طریق 2 بانک ملت و صنعت و معدن برای توسعه پارس جنوبی برنامه های توسعه ای را سرعت بدهیم.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس یادآور شد: تنها برای راه اندازی فازهای باقیمانده طرح های گازی پارس جنوبی نیاز به 50 میلیارد دلار سرمایه داریم که در صورت تداوم شرایط کنونی، شاهد بهره برداری از پالایشگاه های برنامه ریزی شده این میدان تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور نخواهیم بود.

به گفته وی از سوی دیگر با توجه به روند کنونی رشد مصرف گاز، برنامه های دراز مدت صدور گاز ایران به کشورهای همجوار و اروپا، طرح های گسترده شرکت ملی نفت در جهت ذخیره سازی گاز و تزریق گاز به میادین نفتی، ساخت 25 مجتمع پتروشیمی و پالایشگاه میعانات گازی با بهره گیری از گاز استحصالی از پارس جنوبی، به نظر می رسد که امروز بیش از همیشه نیازمند همیاری همه برای پیشبرد طرح های پارس جنوبی هستیم.

وکیلی اظهار داشت: با توجه به سودآوری بالای طرح های توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی و بازده بالای سرمایه گذاری دراین بخش بدلیل تولید روزانه 40هزار بشکه میعانات گازی، 25 میلیون متر مکعب گاز، 200تن گوگرد ، 2850 تن اتان و 2850تن ال پی جی در هر فاز که با قیمت های کنونی، این محصولات ارزشی معادل 2.5 میلیون دلار خواهد داشت.

وی بیان کرد: همچنین نرخ مناسب سود مشارکت در نظر گرفته شده برای این اوراق که بالاترین نرخ علی الحساب در مقایسه با سایر روش های سرمایه گذاری خواهد بود و همچنین شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد جهانی بویژه در کشورهای حوزه خلیج فارس، پیش بینی می کنیم که با استقبال مردم از این طرح ملی، علاوه بر جبران عقب افتادگی 10 ساله ایران از شریک قطری در آغاز برداشت از میدان گازی پارس جنوبی زمینه توسعه طرح های نفت و گاز در سایت های اول و دوم منطقه ویژه انرژی پارس فراهم شود.

به گفته این مقام مسئول، از سوی دیگر، با توجه به دوره 3 تا4 ساله بازگشت سرمایه اولیه پس از بهره برداری، نیاز بازارهای جهانی به تولیداتی نظیر ال.ان .جی، میعانات گازی، بوتان، پروپان، گوگرد و محصولات پتروشیمی های این منطقه همراه با امکان صدور از طریق خطوط لوله صادراتی و یا کشتی، از هم اینک می توان به موفقیت این طرح امیدوار بود.