به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، طی این همایش تبدیل بانکهای سنتی به بانکهای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به عیوبی که در بانکهای سنتی وجود دارد، این همایش به منظور بررسی این عیوب و علت تبدیل آنها به بانک اسلامی برگزار می‌شود تا حجم فعالیتهای غیراسلامی و چگونگی آن مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

هدف از برگزاری این همایش معرفی و استفاده از تجارب تبدیل برخی از بانکهای سنتی به بانک اسلامی در کشورهایی مانند عربستان، امارات و کویت است.

طی این همایش تلاش شده تا مشکلات موجود در بانکهای سنتی و علل تبدیل به بانک اسلامی به منظور بهره‌گیری از اقتصاد اسلامی و تعالیم اسلام در توسعه و گسترش بانک اسلامی بررسی شود.

بازنگری در شیوه مطلوب بانکهای اسلامی، توسعه آنها، تأکید بر اقتصاد اسلامی، بررسی فعالیتهای مرکز اقتصاد اسلامی دانشگاه الازهر، بانک اسلامی دبی و دانشگاه امارات از برنامه‌های این همایش به شمار می‌رود.

با توجه به بحرانهای کنونی و شراطی که بانکهای اسلامی به‌ویژه در کشورهای اسلامی دارند، این همایش علت بحرانهای مالی و چگونگی رفع آنها را از منظر اسلام بررسی می‌کند.

کتابی با محور رفع بحران از منظر اسلام در مصر چاپ شده است که در این همایش توزیع می‌شود.

این همایش از سوی کمیته اقتصادی انجمن دانشگاههای اسلامی قاهره با همکاری مرکز اقتصاد اسلامی دانشگاه الازهر مصر برگزار می‌شود.