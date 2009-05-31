علی سرتیپی به خبرنگار مهر گفت: "عیار14" پائیز در گروه سینمایی قدس اکران میشود. این فیلم تجربهای ویژه در سینمای ایران و اثری قابل قبول در کارنامه فیلمسازی پرویز شهبازی است. با توجه به فضای فیلم برای تبلیغات آن برنامههایی داریم که در زمان مناسب آنها را شروع میکنیم.
این تهیهکننده و مدیرپخش گفت: پائیز فصل بازگشایی مدارس، آموزشگاهها و دانشگاهها است. نمایش "عیار 14" در این فصل میتواند دانشجویان را برای دیدن آن ترغیب کند. بخش گستردهای از مخاطبان فیلم میتوانند جوانان تحصیلکرده و علاقمند به سینما باشند.
وی افزود: من "عیار14" را دوست دارم. فیلم با وجود ساختار متفاوت، قصه خلاقانه و موقعیت داستانی ویژهاش میتواند برای مخاطب عام هم جذاب باشد. امیدوارم فیلم دراکران عمومی موفق باشد.
فیلم سینمایی "عیار14" بر اساس فیلمنامهای از شهبازی ساخته شده، محمدرضا فروتن، کامبیز دیرباز، پوریا پورسرخ و مینا ساداتی بازیگران این فیلم هستند. داستان "عیار14" درباره مردی است که پس از سالها به شهری دورافتاده برمیگردد تا نشانی از دخترش پیدا کند.
"عیار14" در جشنواره بیست و هفتم فجر به نمایش درآمد."نجوا"، "مسافر جنوب" و "نفس عمیق" فیلمهای قبلی پرویز شهبازی هستند.
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