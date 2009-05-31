40 هزار نفر در آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای گلستان آموزش می بیند

ابوطلاب جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین سال جاری باید به 14 هزار نفر در قالب سه میلیون و 720 هزار ساعت در 85 رشته در زمینه گروههای هدف شامل شاغالان، دانشجویان، فارغ التحصیلان و کارجویان آموزش داده شود

وی یکی دیگر از برنامه‌‌های این اداره را بحث آموزش به روستاییان اعلام کرد و اظهار داشت: امسال سعی داریم که امکانات آموزشی را با ایجاد پایگاه‌های روستایی توسعه دهیم.

به گفته جلالی، این آموزشها‌ در محل دهستان‌های روستایی اجرا می شود و با راه‌اندازی 11 پایگاه آموزشی در دهستان‌ها، این خدمات را برای آنان فراهم کنیم.

مدیرکل فنی و حرفه ای گلستان بیان داشت: امکانات آموزشی در ظرفیت‌های دولتی و بصورت رایگان در 14 مرکز آموزش انجام می‌شود که سه میلیون و 720 هزارساعت آموزش می‌بینند.

وی کمبود تجهیزات را از جمله مشکلات فراروی دانست و گفت: اکنون با استقرار کارگاههای آموزشی تاحد زیادی خلاهای موجود برطرف شد.

420 آموزشگاه خصوصی فعال در حدود 70 رشته آموزشی در گلستان دائر است.

