40 هزار نفر در آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای گلستان آموزش می بیند

ابوطلاب جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین سال جاری باید به 14 هزار نفر در قالب سه میلیون و 720 هزار ساعت در 85 رشته در زمینه گروههای هدف شامل شاغالان، دانشجویان، فارغ التحصیلان و کارجویان آموزش داده شود
وی یکی دیگر از برنامههای این اداره را بحث آموزش به روستاییان اعلام کرد و اظهار داشت: امسال سعی داریم که امکانات آموزشی را با ایجاد پایگاههای روستایی توسعه دهیم.
به گفته جلالی، این آموزشها در محل دهستانهای روستایی اجرا می شود و با راهاندازی 11 پایگاه آموزشی در دهستانها، این خدمات را برای آنان فراهم کنیم.
مدیرکل فنی و حرفه ای گلستان بیان داشت: امکانات آموزشی در ظرفیتهای دولتی و بصورت رایگان در 14 مرکز آموزش انجام میشود که سه میلیون و 720 هزارساعت آموزش میبینند.
وی کمبود تجهیزات را از جمله مشکلات فراروی دانست و گفت: اکنون با استقرار کارگاههای آموزشی تاحد زیادی خلاهای موجود برطرف شد.
420 آموزشگاه خصوصی فعال در حدود 70 رشته آموزشی در گلستان دائر است.
