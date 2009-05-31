شکستگی خط انتقال آب از سد 15 خرداد به قم ترمیم شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد اصفهانیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از شکستگی لوله خط انتقال آب از سد 15خرداد به قم خبر داد و گفت: این شکستگی در قسمتی از لوله خط انتقال در داخل دانشگاه قم حادث شد که به سرعت نسبت به حفاری محل حادثه اقدام شد.



وی نشست زمین بر اثر بارندگی های فروردین را علت اصلی این حادثه عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه این لوله از سه قسمت جداگانه گردشکن شده بود مشکلاتی را برای ترمیم به همراه داشت.



مدیر نگهداری از خطوط انتقال آب، عدم امکان قطع و تخلیه آب و موانع اجرایی ایجاد شده در نقطه حادثه را از دیگر مشکلات ترمیم این ضایعه عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه این خط لوله عمده آب شهر را تامین می کرد نمی توانستیم نسب به قطع آب اقدام کنیم و در نتیجه با تلاش نیروهای امداد و حوادث نسبت به ترمیم حادثه در حین بهره برداری اقدام شد که این امر طولانی شدن زمان ترمیم را به دنبال داشت.



وی اظهار داشت: بالاخره پس از 150 ساعت کار مداوم و مستمر و بدون هیچگونه قطعی آب توانستیم آسیب دیدگی های خط لوله اصلی آبرسانی به شهر قم را ترمیم کنیم.