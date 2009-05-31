"دوزخ، برزخ، بهشت" را امسال اکران می کنیم

بیژن میرباقری به خبرنگار مهر گفت : نسخه اکران عمومی این فیلم نسبت به جشنواره فجر تغییری نکرده است. با چند پخش کننده در حال مذاکره هستیم و امیدواریم با توجه به فضای فیلم، آن را در شرایط مناسبی اکران عمومی کنیم. در حال حاضر مشغول پیش تولید فیلم سینمایی "طبقه سوم" هستم تا تابستان آن‌را کلید بزنم.

مهتاب کرامتی، مسعود رایگان، علی مصفا، مسعود کرامتی، آتیلا پسیانی، پریوش نظریه، امیر آقایی و رحیم نوروزی بازیگران، مرتضی پورصمدی فیلمبردار، حسین بشاش صدابردار، الهام صالحی طراح گریم و مریم تختکشیان عکاس این فیلم هستند که به تهیه‌کنندگی سعید شاهسواری و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید می‌شود.

داستان اپیزود اول درباره زوجی است که از هم جدا شده‌اند، اپیزود دوم مردی را به تصویر می‌کشد که از گذشته‌های خود یاد می‌کند و اپیزود سوم داستان زنی است که کارهای همسرش را پس از مرگ انجام می‌دهد. "دوزخ، برزخ، بهشت" سومین فیلم سینمایی بیژن میرباقری پس از فیلم‌های "ما همه خوبیم" و "روز برمی‌آید" است.