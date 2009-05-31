  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۲۴

کشف یک سیاره فرامنظومه شمسی 6 برابر بزرگتر از مشتری

کشف یک سیاره فرامنظومه شمسی 6 برابر بزرگتر از مشتری

سیاره شناسان ناسا موفق شدند با کمک تکنیک اندازه گیری تغییر مکان جنبی ستاره ها یک سیاره فرامنظومه شمسی را که 6 برابر بزرگتر از سیاره مشتری است را کشف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان لابراتوار نیروی جت ناسا موفق شدند برای اولین بار با کمک تکنیک اندازه گیری تغییرات موقعیت یک ستاره (آسترومتری) این سیاره فرامنظومه شمسی را که VB 10b نام دارد شناسایی کنند.

این سیاره که شش برابر بزرگتر از سیاره مشتری است به دور یک ستاره کوتوله قرمز با عنوان VB 10 می چرخد.

تاکنون 350 سیاره فرامنظومه شمسی شناسایی شده اند که تمام این کشفها با کمک تکنیک سرعت اشعه ای انجام شده اند.

ستاره کوتوله قرمز VB 10 در حدود 20 سال نوری از زمین فاصله دارد و جرم آن در حدود یک دوازدهم جرم خورشید است.

براساس گزارش نیوساینتیست، سیاره ای که این دانشمندان در اطراف این ستاره کشف کرده اند بسیار کوچک و خنک است و فاصله آن از این ستاره در حدود فاصله سیاره عطارد تا خورشید است.

کد مطلب 888512

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها