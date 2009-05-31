کشف یک سیاره فرامنظومه شمسی 6 برابر بزرگتر از مشتری

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان لابراتوار نیروی جت ناسا موفق شدند برای اولین بار با کمک تکنیک اندازه گیری تغییرات موقعیت یک ستاره (آسترومتری) این سیاره فرامنظومه شمسی را که VB 10b نام دارد شناسایی کنند.

این سیاره که شش برابر بزرگتر از سیاره مشتری است به دور یک ستاره کوتوله قرمز با عنوان VB 10 می چرخد.

تاکنون 350 سیاره فرامنظومه شمسی شناسایی شده اند که تمام این کشفها با کمک تکنیک سرعت اشعه ای انجام شده اند.

ستاره کوتوله قرمز VB 10 در حدود 20 سال نوری از زمین فاصله دارد و جرم آن در حدود یک دوازدهم جرم خورشید است.

براساس گزارش نیوساینتیست، سیاره ای که این دانشمندان در اطراف این ستاره کشف کرده اند بسیار کوچک و خنک است و فاصله آن از این ستاره در حدود فاصله سیاره عطارد تا خورشید است.