زمین 246 شاغل دولتی کلانشهرها در استان مرکزی تعیین شد

مجید کیان پورروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این افراد شاغل از شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، قم و اهواز منتقل شدند.

وی با بیان اینکه زمین تمامی این افراد به صورت مشاعی تامین شده است، اظهار داشت: هماهنگی های لازم جهت ساخت و واگذاری این مسکنها نیز انجام شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به اینکه این سازمان در رابطه با ساماندهی و اعطای تسهیلات به افراد انتقالی رتبه ششم را کسب کرده است، عنوان کرد: این زمینها در شهر مهاجران، ساوه، خمین، دلیجان، نیم ور، تفرش و محلات واگذار شده است.

کیان پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسکن مهر در استان مرکزی گفت: 50 هکتار زمین جهت ساخت 11 هزار و 48 واحد مسکونی به 212 تعاونی واگذار شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: 179 تعاونی نیز با عضویت 10هزار و 288 نفر برای دریافت تسهیلات 10 میلیون ریالی آماده سازی زمین به بانکها معرفی شده اند که تا کنون هفت هزار و 329 نفر این تسهیلات را دریافت کرده اند.

وی گفت: تعداد 18 تعاونی با بیش از هزار عضو نیز جهت دریافت تسهیلات 140 میلیون ریالی ساخت مسکن به بانکهای عامل معرفی شده اند.

کیان پور از اتمام عملیات اجرایی یکی از پروژه های مسکن مهر در دلیجان خبر داد و عنوان کرد: دیگر پروژه ها در سطح استان در مراحل گود برداری، اجرای فنداسیون و اسکلت قرار دارند.