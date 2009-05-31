۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۵۷

نمایش‌های برگزیده جشنواره تئاتر بانوان اجرای عمومی می‌شود

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از حمایت این سازمان برای اجرای عمومی نمایش‌های برگزیده هشتمین جشنواره تئاتر بانوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نوریان به ستاد خبری هشتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان گفت: جشنواره تئاتر بانوان از جشنواره‌های موفق چند سال اخیر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است و ما از آثار اجراشده این جشنواره حمایت می‌کنیم.

وی با برشمردن نکات مثبت‌ جشنواره افزود: مطرح شدن نمایشنامه‌نویسان زن‌ و فعالیت موثر آنان در عرصه هنر از جمله ‌نکات مثبت جشنواره است. این بانوان جوان و هنرمندانی که در هشت دوره جشنواره کشف شده‌اند امروز از جمله درام‌نویسان فعال و مطرح جامعه تئاتر هستند.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ادامه داد: با توجه به سالن‌های نمایشی سازمان سعی خواهیم کرد شرایطی فراهم کنیم تا تمام نمایش‌های برگزاره جشنواره هشتم اجرای عمومی دریافت کنند و این حمایت باعث می‌شود ‌گروهها حاصل زحمات خود را از دست رفته نبینند. یکی از نکات منفی جشنواره‌ها این است که شرکت‌کنندگان محلی برای اجرای عمومی پیدا نمی‌کنند.

هشتمین جشنواره تئاتر بانوان به همت مدیریت هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) 28 آبان در فرهنگسراها، بوستان‌ها و سالن‌های نمایشی تهران آغاز می‌شود.

