نمایشگاه عکس و خاطره اسوه حسنه در ارومیه برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این نمایشگاه که از 10 تا 16 خردادماه در محل حوزه هنری آذربایجان غربی برپا شده است، تعداد 35 قطعه عکس به همراه خاطرات برخی از چهره های مطرح انقلاب اسلامی از بخشهای مختلف زندگی امام خمینی (ره) در معرض دید عموم قرار گرفته است.

در حاشیه این نمایشگاه نیز مسابقه کتبی اسوه حسنه در میان بازدیدکنندگان با موضوع مطالب ارائه شده در عکسها و خاطرات برگزار می شود و در پایان مدت زمان برپایی نمایشگاه به قید قرعه به سه نفر جوایز نفیسی اهدا می شود.

همچنین حوزه هنری آذربایجان غربی در سال گذشته نیز به همین مناسبت نمایشگاه عکسی را برپا کرده بود.