نجفی و عباسی فر معاونان پارلمانی و برنامه ریزی کروبی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کروبی کاندیدای دهمین دورره انتخابات ریاست جمهوری در اجتماع دانشجویان دانشگاه فردوشی مشهد دکتر محمد علی نجفی را به عنوان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی و حجت الاسلام عباسی فر را به عنوان معاون پارلمانی دولت خود معرفی کرد.

براساس این گزارش محمد علی نجفی وزیر آموزش و پرورش دولت هاشمی رفسنجانی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت سید محمد خاتمی را در کارنامه خود دارد .

حجت الاسلام عباسی فر سابقه نمایندگی درمجلس شورای اسلامی ، عضویت در شورای نگهبان و عضویت در هیئت رئیسه خبرگان رهبری در دوره سوم را در سابقه فعالیت های خود را دارد.