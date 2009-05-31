به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی انجمن فیلم کوتاه خانه سینما صبح امروز با حضور نقی نعمتی رئیس هیئت مدیره، شهرام مکری سخنگو، امیر علایی علایی دبیر و جمعی از خبرنگاران در خانه سینما برگزار شد.

در ابتدای این نشست رئیس هیئت مدیره انجمن فیلم کوتاه گفت: یکی از اهداف هیئت مدیره فعلی خانه سینما ارائه تعریفی درست از فیلم کوتاه است. متاسفانه در حال حاضر تعریف نادرستی در اذهان عمومی نسبت به فیلم کوتاه به وجود آمده و به نوعی این نوع سینما را کودکانه می‌دانند و از شکل حرفه‌ای خارج شده است. در تعریف جهانی فیلم کوتاه سینمایی مستقل است.

نعمتی با اشاره به برگزاری کمپ سال گذشته انجمن فیلم کوتاه افزود: ما سال گذشته در جهت تقویت فضای فیلم کوتاه در کشور کمپی را در استان مازندارن برگزار کردیم. اما امسال قصد داشتیم این برنامه را در اردیبهشت در شهر توریستی سرعین برگزار کنیم که به دلیل نزدیکی به انتخابات به مهرماه موکول شد. امیدواریم این برنامه امسال به شکل متنوع و متفاوت برگزار شود.

وی درباره برگزاری هفته فیلم کوتاه در خارج گفت: انجمن فیلم کوتاه فروردین امسال برای اولین بار یک هفته فیلم در استرالیا برگزار کرد که با استقبال خوب مردم و منتقدان و اهالی مطبوعات این کشور روبرو شد. در ادامه این حرکت مهرماه نیز در شهر سیدنی استرالیا این برنامه را برپا خواهیم کرد.

در ادامه مکری سخنگوی انجمن فیلم کوتاه خانه سینما گفت: امسال دومین جشن مستقل خانه سینما به شکل متفاوت برگزار خواهد شد. به طوری که در کنار دو تندیس بهترین فیلم کوتاه تجربی و داستانی، تندیسی نیز به بهترین تهیه‌کننده مستقل اهدا خواهد شد. همچنین چهار دیپلم افتخار نیز به بهترین طراحی صدا، تدوین، فیلمنامه‌نویس و تصویربردار تعلق می‌گیرد.

وی افزود: نشان ویژه امسال ایسفا نیز در دومین جشن مستقل فیلم کوتاه به یکی از شخصیت‌های بزرگ سینما اهدا می‌شود. هیئت انتخاب جشن فیلم کوتاه امسال به صورت دو مرحله‌ای برگزار می‌شود تا اعتراض‌ها نسبت به گذشته کمتر شود. ما در دو بخش فیلم‌ها را انتخاب و به هیئت داوران ارائه می‌کنیم.

مکری ادامه داد: همچنین برای حضور آثار کوتاه در جشنواره فجر نیز برنامه‌ریزی‌های انجام دادیم و منتظر نشست با مدیران بنیاد سینمایی فارابی هستیم تا بتوانیم به نتایج مناسب در این زمینه برسیم.

نعمتی تاکید کرد: با تصویب هیئت مدیره خانه سینما در حال تشکیل آکادمی جشن فیلم کوتاه هستیم. در این آکادمی از اعضا انجمن و برندگان تندیس سال‌های قبل خانه سینما در یک طرح سه تا پنجساله استفاده می‌کنیم. به زودی از طریق سایت شرایط عضویت اعلام می‌شود.

علایی دبیر انجمن فیلم کوتاه درباره نمایش آثار کوتاه گفت: سعی کردیم امسال هر یکماه یکبار یک سانس نمایش فرهنگسرای هنر را به آثار کوتاه اختصاص دهیم و همچنین جلسات نقد و بررسی این فیلم‌ها را نیز با حضور عوامل برگزار کنیم. همچنین در خانه هنرمندان نیز این برنامه را ادامه می‌دهیم.

وی با اشاره به حضورهای جهانی فیلم‌های کوتاه افزود: با توجه به شرایط فعلی فیلم کوتاه در دنیا حضور آثار کوتاه سینمای ایران نسبت به گذشته کمتر شده است. ما قصد داریم با برگزاری کارگاههای آموزشی و نشست‌های تخصصی برای تولید آثار کوتاه شاخص در جوانان انگیزه ایجاد کنیم.

علایی تاکید کرد: سایت جدید انجمن فیلم کوتاه به زودی راه‌اندازی می‌شود. قصد داریم در این سایت در بخش‌های مختلف از مقالات و نظرات کارشناسان حوزه فیلم کوتاه استفاده کنیم تا جریانسازی موثری را در این حوزه شاهد باشیم.