مهندس جواد حجتپور در گفت و گو با خبرنگار مهر در قم افزود: این پروژهها در طول یکسال گذشته اجرایی شده که مهمترین آنها شامل اجرای شبکه آب، شبکه روشنایی، احداث ساختمان آتش نشانی و درمانگاه، احداث بوستان شهرک، توسعه فضای سبز،مطالعات ایجاد تصفیه خانه فاضلاب و مطالعات مدیریت پسماندهای شهرک میباشد.
وی اضافه کرد: اغلب این طرحها مربوط به اراضی شمالی شهرک است و با اتمام آنها در روزهای آتی زیرساختهای لازم برای توسعه سرمایه گذاری دراین بخش فراهم میشود.
وی میزان کل شبکه توزیع آب موجود در این شهرک را 25کیلومتر ذکر کرد و افزود: در سال جاری 5.4 کیلومتر به شبکه توزیع آب شهرک افزوده شده است.
حجتپور از اجرای 45هزار مترمربع، آسفالتکاری در شهرک خبر داد و افزود: با این اقدام، مساحت آسفالت شبکه راههای شهرک سلفچگان به 145هزار متر مربع رسیده است.
وی یادآورشد: تاکنون 70درصد از شبکه روشنایی اراضی شمالی شهرک به مساحت 5.4 کیلومتر اجرایی شده که با اتمام آن شبکه روشنایی شهرک صنعتی سلفچگان به 16 کیلومتر میرسد.
وی یادآورشد: به منظور تأمین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی، علاوه بر منابع تأمین آب موجود، 40هزار مترمکعب آب خریداری شده است.
وی با اشاره به لزوم ایجاد آتش نشانی و درمانگاه در شهرک صنعتی سلفچگان با وجود استقرار 76 واحد صنعتی در آن گفت: هم اکنون 80 درصد عملیات احداث ساختمان این پروژهها انجام شده و مابقی آن در آیندهای نزدیک به اتمام میرسد.
سرپرست شهرک صنعتی سلفچگان در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح وضعیت فضای سبز این شهرک گفت: فضای سبز موجود در شهرک 80 هکتار میباشد که این میزان بیش از استاندارد تعریف شده در شهرکهای صنعتی است.
وی اضافه کرد: بر اساس معیار تعریف شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، 25درصد از شهرکهای صنعتی باید به فضای سبز اختصاص یابد که این میزان در شهرک صنعتی سلفچگان به 27درصد رسیده است.
حجتپور در پایان یادآور شد: این شهرک با داشتن امکاناتی از جمله آب، برق، مخابرات، سایت اختصاصی دفن زباله، واگذاری تقسیطی زمین، معافیتهای مالیاتی و سند شش دانگ برای زمینهای واگذار شده، به دلیل قرارگرفتن در مجاورت چهار استان صنعتی کشور از پتانسیل بالایی برای سرمایه گذاری برخوردار است.
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست شهرک صنعتی سلفچگان از اجرای 15پروژه با هزینهای بالغ بر 13 میلیارد ریال در این شهرک خبر داد.
مهندس جواد حجتپور در گفت و گو با خبرنگار مهر در قم افزود: این پروژهها در طول یکسال گذشته اجرایی شده که مهمترین آنها شامل اجرای شبکه آب، شبکه روشنایی، احداث ساختمان آتش نشانی و درمانگاه، احداث بوستان شهرک، توسعه فضای سبز،مطالعات ایجاد تصفیه خانه فاضلاب و مطالعات مدیریت پسماندهای شهرک میباشد.
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