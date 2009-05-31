مهندس جواد حجت‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر در قم افزود: این پروژه‌ها در طول یکسال گذشته اجرایی شده که مهمترین آنها شامل ‏اجرای شبکه آب، شبکه روشنایی، احداث ساختمان آتش نشانی و درمانگاه، احداث بوستان شهرک، توسعه فضای سبز،مطالعات ایجاد ‏تصفیه خانه فاضلاب و مطالعات مدیریت پسماندهای شهرک می‌باشد.‏



وی اضافه کرد: اغلب این طرح‌ها مربوط به اراضی شمالی شهرک است و با اتمام آنها در روزهای آتی زیرساخت‌های لازم برای توسعه ‏سرمایه گذاری دراین بخش فراهم می‌شود.‏



وی میزان کل شبکه توزیع آب موجود در این شهرک را 25کیلومتر ذکر کرد و افزود: در سال جاری 5.4 کیلومتر به شبکه توزیع آب شهرک ‏افزوده شده است.‏



حجت‌پور از اجرای 45هزار مترمربع، آسفالت‌کاری در شهرک خبر داد و افزود: با این اقدام، مساحت آسفالت شبکه راه‌های شهرک ‏سلفچگان به 145هزار متر مربع رسیده است.‏



وی یادآورشد: تاکنون 70درصد از شبکه روشنایی اراضی شمالی شهرک به مساحت 5.4 کیلومتر اجرایی شده که با اتمام آن شبکه روشنایی ‏شهرک صنعتی سلفچگان به 16 کیلومتر می‌رسد.‏



وی یادآورشد: به منظور تأمین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی، علاوه بر منابع تأمین آب موجود، 40هزار مترمکعب آب خریداری شده است.‏



وی با اشاره به لزوم ایجاد آتش نشانی و درمانگاه در شهرک صنعتی سلفچگان با وجود استقرار 76 واحد صنعتی در آن گفت: هم اکنون 80 ‏درصد عملیات احداث ساختمان این پروژه‌ها انجام شده و مابقی آن در آینده‌ای نزدیک به اتمام می‌رسد.‏



سرپرست شهرک صنعتی سلفچگان در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح وضعیت فضای سبز این شهرک گفت: فضای سبز موجود در ‏شهرک 80 هکتار می‌باشد که این میزان بیش از استاندارد تعریف شده در شهرک‌های صنعتی است.‏



وی اضافه کرد: بر اساس معیار تعریف شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، 25درصد از شهرک‌های صنعتی باید ‏به فضای سبز اختصاص یابد که این میزان در شهرک صنعتی سلفچگان به 27درصد رسیده است.‏



حجت‌پور در پایان یادآور شد: این شهرک با داشتن امکاناتی از جمله آب، برق، مخابرات، سایت اختصاصی دفن زباله، واگذاری تقسیطی ‏زمین، معافیت‌های مالیاتی و سند شش دانگ برای زمین‌های واگذار شده، به دلیل قرارگرفتن در مجاورت چهار استان صنعتی کشور از ‏پتانسیل بالایی برای سرمایه گذاری برخوردار است.‏

