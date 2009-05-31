اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مسابقات بدمینتون انتخابی المپیاد ایرانیان به مناسبت روز زن در یزد برگزار می ‌شود. این مسابقات در رده سنی جوانان و نوجوانان از تاریخ 28 تا 29 خردادماه جاری در یزد برگزار خواهد شد.

این مسابقات در مدرسه بدمینتون شادروان جمال مسعودی در ورزشگاه شهید پاکنژاد، راس ساعت 9 صبح روزهای یاد شده برگزار می ‌شود.

نفرات برتر مسابقات قهرمانی اتومبیلرانی استان یزد معرفی شدند

مرحله نهایی اولین دوره مسابقات اتومبیلرانی قهرمانی استان یزد در پارک کوهستان در مرکز این استان برگزار شد. در این مرحله از مسابقات شش نفر برگزیده از مرحله مقدماتی آقایان و 10 نفر برگزیده از مرحله مقدماتی بانوان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در این رقابتها آقایان محمدحسین یاوری، آرش نواب‌ پور، نمیر کاظمی به مقامهای اول تا سوم دست یافتند. همچنین خانمها نورآبادی، موسوی و غلامی نیز به ترتیب عنوانهای اول تا سوم را از آن خود کردند.

نماینده فوتبال ساحلی یزد به یک ‌چهارم نهایی کشور صعود کرد

تیم فوتبال ساحلی گلساپوش یزد در نخستین دوره مسابقات قهرمانی جام حذفی کشور با غلبه بر حریفان خود به مرحله یک‌ چهارم نهایی کشور راه یافت.

این مسابقات با شرکت 20 تیم برتر فوتبال ساحلی کشور در استان سمنان برگزار می‌ شود. تیم گلساپوش یزد در مسابقات بعدی خود در برابر تیم شهید ربیعی سمنان بازی می کند و در صورت برد به مرحله نهایی این مسابقات راه می‌با ید.

گلساپوش تنها تیم فوتبال استان یزد در رقابت‌های لیگ برتر فوتبا ل ساحلی کشور است.

زورخانه حضرت ابوالفضل(ع) در یزد افتتاح شد

زورخانه حضرت ابوالفضل(ع) یزد در محله فهادان و در زمینی به مساحت هزار مترمربع احداث شده و هزینه راه‌ اندازی آن نیز 73د میلیون ریال است.

13 میلیون ریال از اعتبارات این زورخانه از محل سفر استانی رهبر معظم انقلاب تامین شده و بقیه آن نیز توسط سازمان میراث فرهنگی استان یزد پرداخت شده است.

در حال حاضر 37 زورخانه در استان یزد وجود دارد که 14 مورد از این زورخانه ها در شهر یزد احداث شده است. امروز همچنین زورخانه علی‌ ابن ابیطالب(ع) تفت و زورخانه بنی هاشم نیز در یزد افتتاح می شود.