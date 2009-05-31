ناوگان تاکسیرانی بیرجند به کارت الکترونیک مجهز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود محسن ‌زاده ظهر یکشنبه در جمع کارشناسان IT شهرداری بیرجند اظهار داشت: شهر ایده‌ ال شهری است که رفاه و آسایش شهروندان در آن مهیا باشد.

وی ادامه داد: شهر الکترونیک به عنوان شهری که این معیارها در آن دیده می‌ شود به این سمت حرکت می‌ کند و آرمان شهر شهروندان است.

شهردار بیرجند شهری که در آن دسترسی به اطلاعات در کوتاهترین زمان ممکن وجود داشته باشد را شهری ایده ‌آل دانست و گفت: شهر الکترونیک زیرساخت و بنای اصلی مورد نیاز یک شهروند برای تبدیل شدن به شهروند الکترونیک است.

محسن ‌زاده نقش ساخت شهر الکترونیک را علاوه بر اعتماد عمومی در مدیریت واحد انکار ناپذیر خواند و اظهار داشت: شهر بیرجند به عنوان شهر پیشتاز، در شهریور 1387 نسبت به راه‌ اندازی کارت الکترونیک شهروندی اقدام کرده است، که در گام نخست در ناوگان اتوبوسرانی مورد استفاده قرار گرفته و تمامی اتوبوسهای ناوگان حمل و نقل عمومی را پوشش داده و عملا بلیت کاغذی را به صورت 100 درصد از بین برده است که مرحله دوم، استفاده از این کارت در سیستم ناوگان تاکسیرانی بیرجند است که در حال انجام است.

وی با اشاره به راه‌ اندازی شبکه Wireless در راستای مدیریت واحد شهری گفت: ایجاد فضای اینترنتی پارکها و ارائه خدمات اینترنتی رایگان، راه ‌اندازی اتاق بحران شهرداری بیرجند و مجهز کرده شهر به دوربین‌های شهری در راستای کاهش ترافیک و شناسایی گره ‌های ترافیکی و معضلات شهری از جمله اقداماتی در راستای توسعه شهر الکترونیک است.

شهردار بیرجند با اشاره به اینکه سازمانهای دولتی در پذیرش هویت الکترونیکی با شهرداری بیرجند همراه نیستند، ادامه داد: دستگاه ‌های مختلفی در بیرجند در راستای پذیرش هویت الکترونیکی وارد شدند اما هنوز در شهر بیرجند به عنوان مرکز استان، نتوانسته ‌ایم سازمانهای دولتی از قبیل ثبت احوال، بانکها و بیمه را با خود همراه کنیم تا کارتها کنار گذاشته شود و تنها یک کارت واحد تعریف شود.

در پایان این مراسم از خدمات سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری بیرجند با اهدای لوح تقدیر و تندیس بلورین تقدیر شد.