به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که ساعت 18 تا 20 برگزار خواهد شد علی نجاتبخش اصفهانی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیرکل نظارت و ارزیابی در سازمان مرکزی دانشگاه پیامنور به بررسی و ارزیابی مدیریت اسلامی در دانشگاهها میپردازد.
مدیریت اسلامى شیوه اى از مدیریت است که تمامى افراد یک مجموعه را به صورت انسانهاى مسئول و متأثر از ارزشها با جهت دهى نظام ارزشى اسلام در نظر می گیرد .
وجه تمایز مدیریت اسلامى از دیگر نظامها در نظام ارزشى است که نشأت گرفته از جهان بینى الهى است. این جهان بینی کل جهان هستى را به صورت مجموعه اى هماهنگ و هدفدار مىبیند که سنتهاى ربوبى بر آن حاکم است.
در این نوع اداره جامعه، شرافت انسانى مد نظر است و قواى نباتى و حیوانى در واقع، زمینه ساز رشد انسانى و کمال معنوى و ابزارهایى براى رسیدن به درجات بلند و سعادت جاودانى است .
