به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که ساعت 18 تا 20 برگزار خواهد شد علی نجات‌بخش اصفهانی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام ‌نور و مدیرکل نظارت و ارزیابی در سازمان مرکزی دانشگاه پیام‌نور به بررسی و ارزیابی مدیریت اسلامی در دانشگاهها می‌پردازد.

مدیریت اسلامى شیوه ‏اى از مدیریت است که تمامى افراد یک مجموعه را به صورت انسانهاى مسئول و متأثر از ارزشها با جهت‏ دهى نظام ارزشى ‏اسلام در نظر می گیرد .



وجه تمایز مدیریت اسلامى از دیگر نظامها در نظام ارزشى است که نشأت گرفته از جهان ‏بینى الهى است. این جهان بینی کل جهان هستى را به صورت مجموعه ‏اى هماهنگ و هدفدار مى‏بیند که سنت‏هاى ربوبى بر آن حاکم است.

در این نوع اداره جامعه، شرافت انسانى مد نظر است و قواى نباتى و حیوانى در واقع، زمینه ‏ساز رشد انسانى و کمال معنوى و ابزارهایى براى رسیدن به درجات بلند و سعادت جاودانى است .



