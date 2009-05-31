"پاتو زمین نذار" 100 میلیون تومانی شد

حبیب اسماعیلی تهیهکننده "پاتو زمین نذار" به خبرنگار مهر گفت: آمارفروش فیلم در تهران و شهرستان امیدوارکننده است. فیلم همزمان با 18 سالن در تهران، در 10 شهر اکران شده و استقبال از آن قابل توجه است.
وی ادامه داد: با توجه به فضای جامعه و همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری این میزان استقبال از فیلم قابل قبول است. فیلم در جذب مخاطب موفق بوده و تماشاگرانی که فیلم را دیدهاند آنرا پسندیدهاند. در هفته آینده تبلیغات تلویزیونی فیلم تغییر میکند و در مطبوعات هم آگهیها بیشتر میشود. امیدوارم استقبال از فیلم همچنان ادامه پیدا کند.
"پاتو زمین نذار" همزمان با تهران در گوهردشت، کرمان، اصفهان، شیراز، بوشهر، تبریز، اردبیل، ارومیه،رشت، اهواز و بندعباس اکران شده است. این فیلم پس با بازی ایرج قادری، مهرانه مهینترابی، مهدی سلوکی و شیلا خداداد داستان مردی است که آشناییاش با دختری جوان زندگی او را تغییر میدهد.
