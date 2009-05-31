16 هزار و 804 پروانه کار برای اتباع بیگانه در کرمان صادر شد

سید جواد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: برای ساماندهی و اشتغال اتباع بیگانه اداره کل اشتغال اتباع وزارت کار در سال گذشته پروانه کارهای موقتی را در رشته های مختلف صادر کرده است که تعداد 16 هزار و 804 عدد کارت برای استان کرمان منظور شده است.

وی گفت: این کارتها برای افراد ذکور 18 تا 60 سال که دارای کارت اقامت از وزارت کشور باشند صادر شده و سازمان کار استان کرمان از ابتدای بهمن گذشته اقدام به توزیع این کارتها کرده اند و تاکنون 11 هزار و 200 عدد از این کارتها به اتباع بیگانه تحویل داده شده است.

منصوری عنوان کرد: اتباع بیگانه برای کار در ایران باید دارای روادید ورود با حق کار مشخص و برابر مقررات و آئین نامه های مربوطه دارای پروانه کار باشند.

وی افزود: کارفرمایان موظف هستند از کارگرانی که این کارتها را در اختیار دارند و آن شغلی که در کارت آنها ثبت شده استفاده کنند و کسانی که این کارت را نداشته باشند نیروی کار غیر مجاز هستند.

منصوری اضافه کرد: اگر کارفرمایان نیروی کار غیر مجاز را به کار بگیرند طبق مفاد قانون کار مشمول جریمه خواهند شد اما تعدادی از کارفرمایان قوانین را رعایت نکرده از نیروی کار غیرمجاز به دلیل ارزانتر بودن استفاده می کنند که این افراد پس از شناسایی به دادستانی معرفی و برابر قانون کار با آنها برخورد می شود.