شیراز چشم انداز صنعتی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهدی خانی بعداز ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر شیراز افزود: موضوع صنعتی شدن شیراز طی مدت اخیر بارها از سوی متخصصان و افراد غیر متخصص مطرح شده اما با وضعیت کنونی کارخانجات شیراز که اکثر آنها با مشکلات اقتصادی مختلفی مواجه هستند چگونه می توان چشم انداز توسعه صنعتی داشت.

وی عنوان کرد: با نگاهی به تاریخچه شیراز به خوبی می توان دریافت که این شهر همواره شهری خدماتی بوده از این رو باید شیراز را در این راستا پیش ببریم و زیرساختهای مناسب این کار را نیز فراهم کنیم.

نائب رئیس شورای شهر شیراز با انتقاد از فقدان فضای مناسب برای ارائه خدمات مطلوب در این بخش اظهار داشت: صنعت توریسم یکی از بحثهای خدماتی شدن است که می توان از این راه وضعیت شهر را سامان داد اما برای جذب گردشگر احتیاج به فراهم سازی زیرساختهایی نظیر ساخت هتل است که برای این امور نیز باید در مرحله اول سرمایه گذار را جذب کرد، زیرساختهای حمل و نقل را سامان و فضای تجاری و درمانی را گسترش داد اما به غیر از بحث درمان در بقیه مراحل اقدام چندان مطلوب و ایده آلی انجام نشده است.

خانی با اشاره به مرمت بازار وکیل نیز بیان کرد: یکی از مباحث خدمات موضوع اقتصاد و ایجاد مراکز تجاری است که اگر قرار باشد از طریق بازارها و مکانهای سنتی این بحث را دنبال کنیم باید به اماکنی مثل بازار وکیل توجه بیشتری شود.

وی در این خصوص گفت: تنها مرکز تجاری سنتی شیراز بازار وکیل است اما در خصوص مرمت و بازسازی آن پیشرفتی مشاهده نمی شود از این رو باید برای توسعه این حوزه و سامان دهی به بخش خدماتی شهر بازار وکیل به ساماندهی مناسب تری برسد.

در ادامه جلسه یک عضو دیگر شورای اسلامی شهر شیراز نیز با اشاره به اینکه تعامل مناسب و مطلوبی در شورای شهر وجود ندارد اما همگی اعضا به مصوبات اعتقاد دارند، افزود: مصوبات شورا با رای گیری و تصمیم جمعی صورت گرفته اما تعاملی که باید بین اعضا وجود داشته باشند به صورت کامل دیده نمی شود.

زین العابدین عرب با اشاره به اینکه امکانات شهرداری نباید در اختیار کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری قرار گیرد، عنوان کرد: امکانات شهرداری و زیر مجموعه آن از جمله اموال بیت المال محسوب می شوند و نباید در اختیار یک شخص و گروهی خاص از افراد سیاسی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: برهمین اساس از رئیس شورای تقاضا می شود تا برای این موضوع نامه ای به شهرداری شیراز ارسال و اعلام شود که در صورت عدم رعایت این موضوع نام مجموعه ای که به هرشکل امکانات خود را در اختیار کاندیداها قرار داده معرفی خواهد شد.