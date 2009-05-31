کارگاه غیر مجازی"داستان کوتاه کوتاه لوح" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوعات آموزشی جلسات کارگاه "نگاهی به مینی مالیسم و جنبش مینی مالیستی در هنر، ادبیات"، "گام به گام به سوی داستان کوتاه" و "تعریف داستان کوتاه کوتاه" خواهد بود.
از دیگر موضوعات این کارگاه میتوان به "شناخت و تجزیه و تحلیل وعناصر تعریف"، "عنوان در داستان کوتاه کوتاه"، "رعایت آیین نگارش در داستان کوتاه کوتاه و ضرورت به کارگیری آن"، "نقش علائم نگارشی"، "نقطه عزیمت"، "انفجار ذهن خلاق"، "اختصار در بیان، ایجاز در کلام"، "خوانش داستان کوتاه کوتاه از نویسندگان ایران و جهان" و "تجزیه و تحلیل داستانهای کوتاه کوتاه خوانده شده" اشاره کرد.
نشستهای این کارگاه، هر دو هفته یک بار تشکیل خواهد شد.
کارگاه غیر مجازی "کارگاه داستان کوتاه کوتاه لوح" با حضور سیامک احمدی در حوزه هنری برگزار می شود.
