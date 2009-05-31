کارگاه غیر مجازی"داستان کوتاه کوتاه لوح" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوعات آموزشی جلسات کارگاه "نگاهی به مینی مالیسم و جنبش مینی مالیستی در هنر، ادبیات"، "گام به گام به سوی داستان کوتاه" و "تعریف داستان کوتاه کوتاه" خواهد بود.



از دیگر موضوعات این کارگاه می‌توان به "شناخت و تجزیه و تحلیل وعناصر تعریف"، "عنوان در داستان کوتاه کوتاه"، "رعایت آیین نگارش در داستان کوتاه کوتاه و ضرورت به کارگیری آن"، "نقش علائم نگارشی"، "نقطه عزیمت"، "انفجار ذهن خلاق"، "اختصار در بیان، ایجاز در کلام"، "خوانش داستان کوتاه کوتاه از نویسندگان ایران و جهان" و "تجزیه و تحلیل داستانهای کوتاه کوتاه خوانده شده" اشاره کرد.



نشستهای این کارگاه، هر دو هفته یک بار تشکیل خواهد شد.









