هیچ ایرانی با دنیزلی گفتگو نکرده است / همه اظهار نظرها خیالی است

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ناکامی پرسپولیس در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا و شکست این تیم برابر بنیادکار ازبکستان در ورزشگاه آزادی، هواداران متعصب این تیم شعارهای تندی علیه مسئولان باشگاه سردادند تا فضای سنگینی بر این باشگاه حاکم شود.

از سوی دیگر عباس انصاریفرد مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز که از نگاه هواداران یکی از مقصران اصلی این ناکامی بود برای خارج شدن از این فشار بلافاصله پس از دیدار با بنیادکار اعلام کرد مصطفی دنیزلی اصلی ترین گزینه پرسپولیس برای فصل بعد است.

انصاریفرد در حالی چنین اظهار نظری را از طریق سایت باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که هنوز وضعیت ماندنش در این باشگاه برای فصل بعد مشخص نیست. با این حال به نظر می رسد که این اظهار نظر و مصاحبه هایی که برخی رسانه های ورزشی از قول دنیزلی منتشر کرده اند صحت نداشته باشد.

ناصر صادقی که در زمان حضور دنیزلی در پرسپولیس به عنوان مترجم و دستیار فنی وی حضور داشت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این مطلب گفت: تا آنجایی که من با دنیزلی در ارتباط هستم می دانم که او یک خط موبایل دارد که از زمان حضور در بشیکتاش تا به حال تماس های آن را بی پاسخ می گذارد. شماره منزل وی هم در اختیار هیچکس نیست.

وی ادامه داد: با توجه به این شرایط برای من جای تعجب دارد که گفتگوهای مختلف و متناقضی که از دنیزلی در روزنامه های مختلف منتشر شده است، از کجا آمده و چه کسی با این خبرنگاران گفتگو کرده است؟

دستیار پیشین دنیزلی در ادامه خاطرنشان کرد: دنیزلی به عنوان یک مربی حرفه ای 48 ساعت قبل از بازیهای تیمش با هیچ رسانه ای گفتگو نمی کند و تمام تمرکزش روی بازی است. با این شرایط چطور می شود که وی قبل از دیدار پایانی بشیکتاش در لیگ ترکیه(شنبه شب) که حکم قهرمانی را داشته با روزنامه ها و خبرنگاران ایرانی گفتگو کند؟

صادقی ادامه داد: با قاطعیت اعلام می کنم هیچ ایرانی اعم از مسئولان باشگاه پرسپولیس و خبرنگاران رسانه های مختلف در چند روز اخیر با دنیزلی گفتگو نداشته اند و صحبت هایی که در این مورد نقل می شود خیالی است.

وی ادامه داد: من سه روز پیش با دنیزلی گفتگو کردم. با توجه به شرایط فوتبال ترکیه و قهرمان کردن سه تیم بزرگ توسط دنیزلی، او حالا به امپراطور فوتبال این کشور تبدیل شده است.

صادقی در مورد احتمال حضور دنیزلی در ایران گفت: او هنوز هیچ تصمیمی در این مورد نگرفته است و هیچ مذاکره ای هم نداشته است. همانطور که گفتم بعد از بازی شنبه شب به خبرنگاران ترک گفته است که می خواهد استراحت کند و بعد از چند روز در مورد آینده اش تصمیم گیری کند.

مترجم پیشین دنیزلی تاکید کرد: اگر او نخواهد با بشیکتاش ادامه داد ممکن است در مورد سایر پیشنهادات هم فکر کند. اما تا به حال هیچیک از مسئولان پرسپولیس با دنیزلی گفتگو نکرده اند.