امام (ره) اسلام ناب را به ملتها و توده ها معرفی کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام دکتر سید حمید روحانی ظهر یکشنبه در همایش خمینی(ره) احیاگر هویت اسلامی شیعی افزود: امام چندین کار محال از دید جهانیان را با اتکا به دین و قدرت اسلام تحقق بخشید و در زمانی که دیگران گمان می کردند دوران دین مداری تمام شده و برخی به دینهای وارداتی روی آورده بودند نخستین رسالت خود اسلام راستین ناب محمدی(ص) را برای ملتها و توده ها نمودار ساخت.

رئیس بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر تصریح کرد: امام (ره) ثابت کردند که با شعار نه شرقی و نه غربی و با اتکا به سلاح ایمان و مقاومت بر دشمنان پیروز شد.

وی ادامه داد: آنها با زمزمه اینکه حفظ سلاح ایمان و مقاومت و پایداری هزینه دارد می خواهد سلاح ایمان و مقاومت را از ما بگیرند در حالی که همه خوب می دانیم حفظ استقلال، آزادی و سربلندی هزینه دارد اما باید حساب کنیم در ازای آن چه چیز گرانبهایی را بدست می آوریم.

حجت الاسلام روحانی گفت: برخی معتقدند مذاکره با آمریکا مشکل ما را حل می کند آیا آمریکا می خواهد گرانی و تورم و مشکل بیکاری را برطرف کند؟

وی افزود: پس چرا کشورهای سرسپرده او چون مصر که در زمان حکام قبلی خود در اوج قدرت و عزت میان اعراب بودند امروز اینچنین به ذلت کشیده شده اند که زنان و کودکان بی گناه او از کمبود غذا و عدم دارو بمیرند و آنها برای رضایت آمریکا سکوت کند و گذرگاه رفح را ببندد.

وی گفت: برخی امروز می گویند سخنان امام (ره) برای زمان خودشان حجت بود و امروز کارایی ندارد در حالی که باید به این افراد گفت سخنان ایشان از قرآن و دین بوده و دین و قرآن هیچگاه کارایی خود را از دست نداده و قدیمی نمی شوند و آنهایی که امروز این سخنان را می گویند یا راه امام را نشناختند و یا مغرضانه می گویند.

روحانی با اشاره به این موضوع که امام ر(ره) برای ولایت فقیه و تبعیت از ایشان ارزش خاصی قایل بودند افزود: این مهم تاجایی بود که ایشان هیچگاه برخی گروههایی را که با آیت الله بروجردی در افتاندند نبخشید.

وی به تشریح موقعیت ایران و جهان در زمان قیام امام (ره) پرداخته و افزود: امام خمینی در شرایطی قیام تاریخی خود را آغاز کردند که گروهی دین را از سیاست جدا ، گروهی دیگر اسلام را فقط دین حرکت و خروش و عده ای نیز نظریه اسلام منهای روحانیت سر داده بودند و هر کدام از این گروهها اسلام را یک بعدی نشان می دادند.

روحانی با اشاره به اینکه در آن دوران شیعه در جهان اعتباری نداشت و اقلیت گمنامی بودگفت: اگر عده ای می شناختنش از او به عنوان هوادار اسرائیل و پایگاهی صهیونیستها برای تسلط بر کشورهای عربی و خاور میانه یاد می کردند و جامعه را به بی هویتی و پوچی کشاندند مردم ما را به این باور رساندند که بدون تکیه بر قدرت غرب و شرق نمی توانند روی پای خود بایستند و حتی این تفکر به درون حوزه ها و دانشگاههای ما نیزراه یافته بود.

وی ادامه داد: فلاسفه غرب معتقدند فرد یا باید به سیاست روی آورد یا به دیانت جمع بین سیاست و دیانت ممکن نیست و امام عکس این را ثابت کردو امام به ملت ما هویت ،کرامت و عزت انسانی بخشید که انسان می تواند انسانیت داشته باشدودر سایه این عزتمندی و بازگشت به هویت انسانی ملت ما امروز توانست در پزشکی، صنعت، تکنولوژی تحول عظیمی ایجاد کنند.

روحانی امام را احیاگر مکتب عاشورا برشمرد و عنوان کرد: با آنکه نوحه خوانی و سینه زنی در جای خود برای امام حسین(ع) مقدس است و و ادامه راه امام حسین (ع) به این روضه خوانی هاست اما محدود کردنایشان به عزاداری جفا به امام حسین (ع) و عاشورائیان است و امام خمینی (ره) راه مقاومت و پایداری را به تمام ملتهای جهان برگرفته از مکتب حسینی نشان دادند.