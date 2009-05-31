حفاری 13 حلقه چاه گازی در جزیره کیش از مهر ماه امسال آغاز می شود

محمدرضا تاکایدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه از این تعداد، 12 حلقه چاه توسعه ای و یک حلقه توصیفی است، افزود: بر اساس توافق با کارفرما (شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران) در شهریور ماه آینده دستگاه حفاری در منطقه استقرار خواهد یافت و از مهرماه عملیات حفاری کلید خواهد خورد.

تاکایدی عنوان کرد: در اجرای این پروژه تمام موارد فنی، مهندسی و پشتیبانی به عهده شرکت ملی حفاری است و چاه های پیش گفته پس از اتمام عملیات حفاری و تکمیل تحویل کارفرما می شود.

مدیر پروژه های حفاری شرکت ملی حفاری ایران در باره متفاوت بودن حفاری در دریا با خشکی گفت: برای حفاری 13 حلقه چاه در کیش سکوی بتنی متحرک طراحی و با استقرار دکل روی این سازه، کارآیی دکل افزایش خواهد یافت.

وی درباره پروژه حفاری چهار حلقه چاه دریایی اکتشافی در خلیج فارس توضیح داد: با حفاری نخستین حلقه چاه در عمل 25 درصد کار به اتمام رسیده و با جابجایی دستگاه حفاری دریایی شهید رجایی در منطقه فارور در نزدیکی جزیره کیش، حفاری چاه دوم شروع شده است.

شرکت ملی حفاری ایران هم اکنون با بهره گیری از 58 دکل حفاری و داشتن نزدیک به 20 هزار نیروی فنی و تخصصی عملیات حفاری چاه های نفت و گاز در مناطق خشکی و دریایی 10 استان نفت خیز و گاز خیز کشور را به عهده دارد.

این شرکت با استفاده از آخرین فناوری های روز حفاری در جهان و رعایت استانداردهای بین المللی در بخش ایمنی و حفاظت از محیط زیست، در ردیف شرکت های حفاری صاحب نام در جهان قرار دارد.