دومین دوره طرح ملی دیدار با مفاخر در کرج آغاز شد

مدیر اجرایی این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج در تشریح اهداف برگزاری طرح یادشده اظهار داشت: این طرح با هداف ارج گذاری و تکریم حافظان کیان دین، میهن، علم و فرهنگ، تقویت روحیه امید و خودباوری، تقویت انگیزه علم آموزی، پژوهش و تحقیق و گسترش فرهنگ قدرشناسی بر اساس آموزه های دینی آغاز شده است.

حسن رنجبر ادامه داد: در نخستین جلسه از طرح ملی دیدار با مفاخر، دانشجویان در نشستی صمیمانه با دو تن از چهره های بزرگ ادبی ایران زمین؛ دکتر محمود عابدی و دکتر بهادر باقری آشنا شدند.

وی بیان کرد: محمود عابدی دارای مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است که پایان نامه دکترای وی تصحیح انتقادی "نفحات الانس" جامی بوده که در سال 77 به عنوان کتاب سال شناخته شده است.

میدر اجرایی طرح ملی دیدار با مفاخر افزود: بهادر باقری نیز از شاگردان استاد عابدی بوده که 16 مقاله، دو عنوان کتاب چاپ شده، سه کتاب در دست چاپ و نیز پنج کتاب در دست تالیف دارد، ضمن اینکه با توجه به مدت زمان اندک حضور وی در عرصه علم و ادبیات، این استاد مراتب علمی زیادی را پشت سر گذاشته است.

رنجبر خاطرنشان کرد: دیدار با چهره های موفق ورزشی از جمله یوسف کرمی؛ قهرمان المپیک و روح الله داداشی؛ دومین مرد قوی ایران از دیگر برنامه های معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی است.