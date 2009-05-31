65 درصد کمباینهای فعال در گلستان فرسوده هستند

غلامرضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، عمر مفید هر کمباین را 13 سال اعلام کرد و افزود: سال جاری بیش از دو هزار و 600 دستگاه کمباین بومی و مهاجر در کار برداشت محصولات زراعی در استان فعالیت دارند.

وی کمبود اعتبار را از جمله مشکلات فراروی برای بازسازی کمباین ها برشمرد و اظهار داشت: برای خرید هر دستگاه کمباین 320 میلیون ریال تسهیلات و برای تعمیر و تجهیز هر دستگاه نیز 50 میلیون ریال تسهیلات نیاز است.

وی خاطرنشان کرد: سال جاری برای خرید و تجهیز 20 دستگاه کمباین تسهیلات تخصیص یافته است تا نسبت به نوسازی آن اقدام شود.

به گفته عسگری، از مجموع کمباین های فعال در منطقه تعدادی دارای گواهینامه فنی هستند و شماری نیز گواهینامه فنی را دریافت نکرده اند.

رئیس اداه امور فناوریهای جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: برای کاهش ضایعات محصولات هنگام برداشت، معاینه فنی کمباین ها امری ضروری است و در این زمینه کمباینها برای جلوگیری از ضایعات محصولات زراعی بازدید فنی می شوند.

وی یادآور شد: برچسب معاینه فنی باید در زمان برداشت روی تمامی این کمباینها نصب شده باشد زیرا باتوجه به نزدیک شدن به زمان برداشت محصولات کشاورزی و اینکه تمام این محصولات توسط کمباین برداشت می شوند، کاهش ضایعات مرحله برداشت از سیاستهای اصلی سازمان جهاد کشاورزی است.

وی خاطرنشان کرد: نظارت بر برداشت، بازدید فنی کمباینها قبل از شروع برداشت و بازدید از کمباینها در زمان برداشت از دیگر وظایف این سازمان است.