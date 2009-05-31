یک میلیون و 820 هزار جلد کتاب در کرمان به امانت رفته است

محمد جواد حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در سال 87 قریب 3 میلیون و 100 هزار نفر مراجعه کننده به کتابخانه های استان داشتیم که بیش از یک میلیون و 820 هزار جلد کتاب را از کتابخانه های استان به امانت برده اند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 70 هزار نفر در کتابخانه های عمومی استان عضو فعال هستند و قریب 700 هزار جلد کتاب در این کتابخانه ها وجود دارد.

حسین زاده تصریح کرد: طبق آمار بیشترین کتاب های به امانت گرفته شده به ترتیب اولویت کتاب های ادبی دینی و مذهبی و کتاب های کودکان و نوجوانان بوده است.

وی عنوان کرد: از ابتدای امسال عضویت بازنشستگان تمام دستگاههای دولتی خانواده های شهدا ایثارگران جانبازان و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را به صورت رایگان در برنامه داریم.

حسین زاده اضافه کرد: امسال برای کتابخانه ها و اعضای آنها کارهایی از جمله عضویت به صورت اینترنتی پست کتاب درب منزل و بردن فهرستگان کتابخانه های استان رو سایت را در دست اقدام است.

