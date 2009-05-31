اطلس دفاع مقدس غرب استان تهران تهیه می شود

سرهنگ پاسدار نادر ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این اطلس شامل مواردی از قبیل خاطره، دست نوشته و وصیت نامه شهدا می شود و گردآوری آن در جهت آشنایی بیشتر با ارزشها و وقایع هشت سال دفاع مقدس صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در این راستا از همه کسانی که به عنوان رزمنده در دوران هشت سال دفاع مقدس حضور داشته اند، خواهشمندیم خاطرات و دست نوشته هایی که از آن دوران نزد خود دارند را جهت استفاده به معاونت تحقیق و پژوهش اداره کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران ارائه کنند.

این مسئول تاکید کرد: پیش بینی می کنیم اگر در این زمینه همکاری های لازم صورت گیرد، گردآوری و تهیه اطلس یادشده تا پایان سال محقق شود.

ادیبی افزود: وقتی دشمن از مقابله با رزمندگان اسلام عاجز شده، به بمباران و موشکب باران شهرها پرداخت و شهر کرج نیز از این امر مستثنی نبود، تا حدی که چندین نقطه شهر مورد اصابت موشکها و بمبهای دشمن قرار گرفت.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران عنوان کرد: این اداه کل در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کرج در زمان دفاع مقدس اقدام به ساخت چهار بنای یادبود خاطره شهدای حملات موشکی دشمن در نقاط بمباران شده کرده که مقدمات این پروژه فراهم و مطالعات، بررسی و تحقیقات آن به پایان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: پیروزی در جنگ با پشتیبانی های مردمی، حضور در جبهه های نور علیه ظلمت و ایثارگری محقق شد، به گونه ای که در بعضی از خانواده ها با وجود شهادت یکی از فرزندان بقیه فرزندان و حتی پدر شهید نیز راهی جبهه ها می شدند که این امر اوج ایثارگری و از خودگذشتگی است.