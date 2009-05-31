نصب سپرهای فولادی برای وسایل نقلیه در زنجان ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ مقصود شمس آذر بعداز ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: هر روز شاهد تردد خودروهای متعددی که مجهز به سپر و ضربه گیرهای فولادی اضافی و فوق العاده قوی هستند، در سطح استان هستیم.

وی ادامه داد:‌ دارندگان انواع خودروها مجاز به استفاده از لوازم و تجهیزات مخالف با مقررات و آنچه که خودرو با آن مشخصات مجوز شماره گذاری گرفته است، نیستند.

سرهنگ شمس آذر در ادامه از وقوع شش حادثه رانندگی طی سه روز گذشته در محورهای استان زنجان خبر داد و گفت:‌ در این حوادث چهار نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر نیز به شدت مجروح شدند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان افزود:‌ در یکی از این حوادث یک دستگاه کامیون در کیلومتر 85 محور زنجان - تبریز به علت انحراف به چپ با یک دستگاه کامیون کشنده برخورد کرد که در این حادثه راننده و یک نفر سرنشین کامیون کشنده و در دم جان باختند.

سرهنگ شمس آذر افزود: در یک مورد دیگر از این حوادث یک دستگاه کامیون بنز شش چرخ با یک دستگاه موتور سیکلت در کمربندی شهرستان ابهر به شدت برخورد کرد که در این حادثه نیز راکب موتورسیکلت مجروح و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.