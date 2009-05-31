  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۲۱:۰۰

کاهش 30 درصدی بودجه در خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان شمالی گفت: امسال با توجه به شرایط، بودجه خراسان شمالی با 30 درصد کاهش مواجه شده است.

ایبه گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد حسین جهانبخش عصر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی افزود: مجموع اعتبارات در سال جاری 111 میلیارد و 157 میلیون و 600 هزار تومان است که از این مقدار 68 میلیارد و 65 میلیون و 400 هزار تومان اعتبارات تملک دارایی و 43 میلیارد و 93 میلیون تومان اعتبارات هزینه ای است.

وی تصریح کرد: درآمد استانی نیز 50 میلیارد و 431 میلیون و 200 هزار تومان و درآمد اختصاصی یک میلیارد و 728 میلیون و 500 هزار تومان است.

جهانبخش به پروژه های که در اولویت هستند اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه فرودگاه و سایت صدا و سیما در اولویت هستند و برای راه اندازی هر چه سریعتر سایت صدا و سیما یک و نیم میلیارد تومان اعتبار به حساب این سازمان واریز می شود.

وی بیان کرد: هزار و 196 پروژه در استان خرسان شمالی در دولت نهم مطرح و به پایان رسیده است و همچنین 886 پروژه نیمه تمام در دولت وجود دارد که اعتبار تخصیص یافته 500 میلیارد تومان بوده و برای اتمام آنها 243 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

جهانبخش با بیان اینکه برخی پروژه ها از دولت قبل نیمه تمام مانده بودند و در این دولت تمام شده اند، عنوان کرد: مبلغی بالغ بر 129 میلیارد و 61 میلیون و 292 هزار تومان برای 353 پروژه ناتمام هزینه شد.

کد مطلب 888575

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها