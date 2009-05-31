کاهش 30 درصدی بودجه در خراسان شمالی

ایبه گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد حسین جهانبخش عصر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی افزود: مجموع اعتبارات در سال جاری 111 میلیارد و 157 میلیون و 600 هزار تومان است که از این مقدار 68 میلیارد و 65 میلیون و 400 هزار تومان اعتبارات تملک دارایی و 43 میلیارد و 93 میلیون تومان اعتبارات هزینه ای است.

وی تصریح کرد: درآمد استانی نیز 50 میلیارد و 431 میلیون و 200 هزار تومان و درآمد اختصاصی یک میلیارد و 728 میلیون و 500 هزار تومان است.

جهانبخش به پروژه های که در اولویت هستند اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه فرودگاه و سایت صدا و سیما در اولویت هستند و برای راه اندازی هر چه سریعتر سایت صدا و سیما یک و نیم میلیارد تومان اعتبار به حساب این سازمان واریز می شود.

وی بیان کرد: هزار و 196 پروژه در استان خرسان شمالی در دولت نهم مطرح و به پایان رسیده است و همچنین 886 پروژه نیمه تمام در دولت وجود دارد که اعتبار تخصیص یافته 500 میلیارد تومان بوده و برای اتمام آنها 243 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

جهانبخش با بیان اینکه برخی پروژه ها از دولت قبل نیمه تمام مانده بودند و در این دولت تمام شده اند، عنوان کرد: مبلغی بالغ بر 129 میلیارد و 61 میلیون و 292 هزار تومان برای 353 پروژه ناتمام هزینه شد.