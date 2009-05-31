باید در مقابل تهمت زدنها، مسخره کردنها و هیاهوها بایستیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ساووجبلاغ ، محمود احمدی نژاد که روز یکشنبه در ادامه دور دوم سفرهای استانی وارد این شهر شد در جمع مردم ساوجبلاغ اظهار داشت: ساووجبلاغ دیار تمدن و فرهنگ، دیار ایمان های قوی و مردان و زنان با اراده و مومن و هوشمند و جوانان پاک و غیور و سلحشور است.

وی افزود: ساووجبلاغ قطعه ای درخشان و ارزشمند از فرهنگ پرافتخار و تمدن و آرمانهای ملت بزرگ ایران است.

احمدی نژاد که در ادامه سخنانش کابل بلندگو برای مدتی قطع شده بود گفت: بالاخره از هیبت جوانان این دیدار کابل بلندگو ذوب و بلندگو قطع شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه مردم این منطقه آیت الله طالقانی و صدها شهید و جانباز، آزاده و انسانهای بزرگ را تقدیم کشور کرده اند افزود: باید به مردم این منطقه افتخار کنیم.

وی اجرای عدالت را یکی دیگر از مهمترین ماموریت های دولت اسلامی برشمرد و تصریح کرد: البته این ماموریت از سخت ترین کارهاست.

احمدی نژاد ادامه داد : هنگامی که دست اندازی ها و سوء استفاده کردن ها را اعلام کردم شما هم خواستار برخورد با این افراد شدید و با پشتیبانی شما آن مسیر مفسده انگیز مسدود شد و دستهایی که می خواستند منابع این ملت را با فریبکاری ببرند قطع شد.

رئیس جمهور افزود : عده ای با سوء استفاده در کشور با رانت خواری قله ای از ثروت برپا می کنند و یکی از مهمترین موضوعات در این چند سال اخیر که متاسفانه 2 الی 3 دهه در کشور ما جریان داشته مبارزه با این افراد است.

وی اضافه کرد: فردی با رابطه بازی و پارتی بازی می توانست از یک امتیاز ویژه واردات، صادرات، بانک ها و اقتصاد استفاده کند و این امر باعث می شد او میلیاردر شود و در کنار این شخص ده ها هزار نفر در فقر و مشکلات دست و پا بزنند.

احمدی نژاد تصریح کرد: این افراد با سوء استفاده از ارتباطات، رفتار اداری، منابع، پول ها و امتیازات را در اختیار می گرفتند و به سرعت قله های ثروت را برپا می کردند و در کنار آنان دره های فقر بوجود می آمد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: خرابی، عقب ماندگی روستاها و کمبود بهداشت در شهرها به وجود نیامد مگر به خاطر تبعیض ها و بعضی بهره برداری های ناعادلانه چرا که منابع عظیم بانکی ما در اختیار عده ای خاص قرار داشت.

وی افزود: 3 سال قبل بیش از 90 درصد وام های بانکی کشور در اختیار کمتر از 10 درصد قرار داشت و حدود 2 هزار نفر بیش از 90 درصد وام های کشور را در اختیار داشتند. به گونه ای که 10 درصد برای 90 درصد مردم و 90 درصد برای 10 درصد دیگر واین 10 درصد قرض های خود را بر نمی گردانند اما افرادی که جزء 90 درصد مردم هستند و گاه دو میلیون، 5 میلیون یا 15 میلیون وام برای مسکن یا احداث کارگاه گرفته اند عقب افتادگی در پرداخت قسط هایشان وجود ندارد .

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: همان موقع دیدیم طبقات کم درآمد اگر قسطی عقب افتاده داشتند بلافاصله اخطاریه، در خانه آنان بود که زودتر بیایید و قسط ها را بدهید ، اما آنهایی که بیش از یک میلیارد تومان وام گرفته اند و نمی آیند قسط های خود را پرداخت کنند وقتی مسئول بانک به آنها نامه می نویسد که اقساط خود را پرداخت کنید و 8 سال است که 10 میلیارد تومان گرفته اید و بر نمی گردانید، آن شخص با "کرکری" خواندن ، می گوید من بر نمی گردانم.

وی افزود: هنگامی هم که به دستگاه قضایی شکایت می شود چندین تلفن و بلندگو از سوی آدم های گردن کلفت فعال می شود و بکار می افتد که با این شخص کاری نداشته باشید چرا که شما در حال متلاشی کردن اقتصاد کشور هستید و سیاست های اقتصادی شما غلط است.

رئیس جمهور تصریح کرد: موارد متعددی وجود دارد که وقتی بانک به سراغ دانه درشت ها می رود از این سو و آن سو آدم هایی که اوایل انقلاب دست خالی بوده اند و امروز به میلیاردر و فوق میلیاردر تبدیل شده اند و با نفوذی که دارند تهدید می کنند.

احمدی نژاد ادامه داد: انشاء الله به فضل الهی در گفتگوهایی که در تلویزیون انجام می شود هر کجا که مصلحت باشد به لطف خداوند نام آنها را خواهم گفت که این افراد چه کرده اند.

رئیس قوه مجریه تصریح کرد: برخی 180 میلیارد تومان وام گرفته اند و چند سال است که قسط آن را نمی پردازند و با این وام کار می کنند و مدیر بانک می گوید، وقتی به سراغ این افراد می رویم گروهی ما را تهدید می کنند البته من گفته ام که باید پای این مسائل بایستند و تا قران آخر را از آنان بیرون بکشند.

وی ادامه داد: دولت در بررسیهایی که در سال 84 انجام داد متوجه شد که 3 میلیون بیکار در کشور وجود دارد و ما کارشناسان را دعوت کردیم و دریافتیم که باید راه حل سریعی را برای رفع این معضل در پیش بگیریم چرا که ما نیازمند اشتغال سریع هستیم و همه به اتفاق به این تصمیم رسیدیم که از طریق ایجاد بنگاه های کوچک و وام هایی که به جوانان پرداخت می شود بنگاه های زودبازده را تشکیل دهیم.

احمدی نژاد افزود: سپس از کل وام های بانکی فقط 7 درصد را به این بنگاه های اقتصادی اختصاص دادیم و یکباره دیدیم که برخی به صدا درآمدند و گفتند این سیاست غلط است و پدر اقتصاد را در می آورد. حال سئوال ما این است که 93 درصد وام های بانکی که بخش های عمده ای از آن به جیب برخی می رود و بازگردانده نمی شود و در بازار مسکن مشکل ایجاد می کند، آیا برای بازاراقتصاد مشکل زا نیستند؟

رئیس جمهور گفت : اما اگر یکی بخواهد مزرعه ای درست کند و مغازه یا کارگاهی بزند آیا این مسائل است که اقتصاد را بر هم می زند؟ چگونه است که این 7 درصد تورم زا است و آن 93 درصد مشکلی ایجاد نمی کند؟ بنابراین مشخص شد که آن اشخاصی که وام ها را برده اند و نمی خواهند پس بدهند، در حال دادن آدرس اشتباهی هستند و می خواهند ذهن را از مشکل اصلی منحرف کنند.

وی همچنین درباره انحرافات در مسیر استفاده از وام های بنگاههای زودبازده تصریح کرد: این موضوع که یک نفر 10 میلیون تومان برای یک مغازه می گیرد و در ساخت مسکن استفاده می کند کجا می تواند اثر منفی اقتصادی داشته باشد البته ما معتقدیم که این کار هم نباید صورت بگیرد.

رئیس قوه مجریه ادامه داد: کسی که وامهای کلانی برای ساخت کارخانه می گیرد و به جای این کار در تهران و مازندران شروع به خرید و فروش مسکن و زمین و بورس سازی می کند، سئوال ما این است که کدامیک از این دو می تواند مضر باشد؟

وی خاطر نشان کرد: دولت تصمیم گرفته است به همت و پشتیبانی شما ایستادگی کند تا با کمک مدیران و کارکنان عزیز بانکی این منابع را از دست یک عده قلیل خارج کند و در اختیار مردم قرار دهد.

احمدی نژاد در ادامه سخنانش خاطر نشان کرد: بعد از انقلاب اسلامی دلار به قیمت 7 تومان داده می شد اما در بازار سیاه قیمت آزاد آن 150 تا 200 تومان بود و یک عده ای توانستند از دلار های 7 تومانی استفاده نمایند و برج هایی را برپا نمایند دولت به این اشخاص گفت اجازه دهید 40 درصد این منابع تبدیل به سهام عدالت شود و در اختیار مردم عادی قرار بگیرد اما از روزی ما شروع به توزیع سهام عدالت کرده ایم بلندگوها به صدا در آمد که این اقدام به ضرر اقتصاد است و چرا سهام را برای اقشار متوسط به پایین توزیع می کنید. چرا که این مسئله به ضرر است و این افراد نمی توانند مدیریت کنند و ما از آنان سئوال می کنیم پس ما چه کنیم و آنان می گویند این سهام را به کسانی بدهید که ما به شما معرفی می کنیم.

رئیس جمهور افزود: عده ای دیگر نزد ما آمدند و گفتند برای اینکه از تو حمایت کنیم شما کاری کنید که دو جریانی که در کشور وجود دارد به نظام دلبسته شوند به گونه ای که از ما خواستند تا دو شرکت نفتی را به آنان واگذار کنیم و یکی از شرکت ها را به این طرفی ها و دیگری را به آن طرفی ها واگذار کنیم. سپس از ما از آنان سئوال کردیم که یعنی شما می فرمائید ما بیت المال را بدون وجه و یا اقساط 50 ساله یا 20 ساله به شما واگذار کنیم که شما بعدا از ما حمایت کنید و برای انقلاب کار کنید؟

وی خاطر نشان کرد: در پاسخ به آنان گفتم عجب! ما بیت المال را مجانی در شکم شما بریزیم که شما می خواهید برای انقلاب کار کنید در حالیکه همه می دانند انقلاب را توده های مردم برپا کرده اند و همین ها هستند که تا آخر از انقلاب حمایت خواهند کرد حال چگونه ما بپذیریم که بیت المال را برای انجام فعالیت های سیاسی تقدیم شما کنیم و این شخص از کسانی است که مصاحبه می کند و می گوید سیاستهای اقتصادی دولت غلط است.

احمدی نژاد در ادامه سخنانش تصریح کرد: کارمندان، معلمان و کارگران سرمایه های کشور ما هستند و این افراد با سیلی صورت خود را سرخ نگاه می دارند و ما باید برای این افراد کاری می کردیم لذا تلاش کردیم تاحقوق بازنشستگان و مستمری بگیران افزایش یابد ولی آنان می گویند این سیاست غلط است.

رئیس جمهور گفت: یک خانواده 2 نفره که بازنشسته بودند در هنگام تورم 16 هزار تومان حقوق دریافت می کردند و هنگامی که ما تلاش کردیم تا حقوق آنان افزایش یابد این افراد به ما می گویند شما وقتی به اینها پول می دهند اقتصاد به هم می خورد، سئوال ما این است پس پول را باید به چه کسی داد؟ آیا به کسی که سیر است و از سرش هم بالا زده است باید پرداخت کنیم.

وی تصریح کرد: ما حساب کرده ایم که 70 درصد مردم در نوسانات اقتصادی در کشور آسیب می بینند و دولت باید حواس خود را به این 70 درصد معطوف کند که این افراد یا کشاورز، کارمند، بازنشسته، حقوق بگیرد ثابت یا کسبه جزء هستند و هنگامی که نوسانات اقتصادی ایجاد می شود این افراد دچار آسیب می شوند لذا باید مسیر عدالت را با اقتدار ادامه دهیم و البته می بینید که مقاومت ها به چه اندازه زیاد است.

احمدی نژاد گفت: باید در مسیر تهمت زدن ها، مسخره کردن ها و هیاهوها بایستیم.

رئیس جمهور در جمع مردم ساوجبلاغ گفت: ان شاء الله به فضل الهی در گفتگوهایی که در تلویزیون صورت می گیرد، هر جا مصلحت باشد اسامی مفسدان اقتصادی را خواهم برد تا مردم بدانند اینها چه کردند.



وی اظهار داشت: موارد متعددی وجود دارند که برخی افراد با گرفتن وامهای کلان و پس ندادن آنها "کرکری" می خوانند.

وی افزود: هنگامی که بانک به سراغ دانه درشتها می رود ، از این سو و آن سو و آدمهایی که در ابتدای انقلاب دست خالی بودند و امروز به میلیاردر و فوق میلیاردر تبدیل شده اند، با نفوذی که دارند تهدید می کنند .

احمدی نژاد همچنین گفت: خداوند شاهد است که در این چهار سال سکوت مطلق را برای پیشبرد کارهای کشور برگزیده ام اما اکنون می بینیم که اگر این مسائل را بیان نکنم برخی اوضاع را معکوس جلوه می دهند، به همین دلیل پرونده بعضی را باز خواهم کرد تا ملت مطلع شوند.



رئیس جمهور افزود: سئوال کردم که چه شده امروز تا این اندازه به دولت حمله می کنید، 24 سال دولت تحویل شما بود آیا گلستان تحویل این ملت داده اید؟ در حالیکه دولت تلاش کرده که بخش مهمی از مشکلات را یکی پس از دیگری حل کند و اکنون باید گفت خوب شد که احمدی نژاد کاندیدا شد و اگر کاندیدا نبودم چگونه می خواستید مرا بکوبید. چرا که یک بند در حال کوبیدن احمدی نژاد هستید.

وی خاطر نشان کرد: حرف ما بسیار ساده و روشن است به گونه ای که در کشور ایران اگر سختی هست همه باید آن را تحمل کنند و اگر ثروت و امکانات وجود دارد همه باید از آن بهره مند شوند نه اینکه وقتی سختی و دشمن وجود دارد، طبقات پایین مردم باید فداکاری کنند اما هنگامی که بحث توزیع یارانه ها مطرح می شود کسانی که هیچ گاه کوچکترین تخریب در برابر دشمنان تحمل نکرده اند باید بهره مند شون، این بی عدالتی است.

رئیس جمهور تاکید کرد: اگر بدترین توهین ها به بنده صورت بگیرد و اگر صد برابر هم بشود محال است تا روزی که هستم حتی پای یک نامه ای را که یک ریال علیه ملت ایران باشد امضا کنم.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: برخی موارد را در گفتگوهای تلویزیونی نه برای دفاع از خودم بلکه برای دفاع از حقوق ملت و حقوق مردم بیان خواهم کرد.

وی یکی دیگر از وظایف دولت اسلامی را دفاع از استقلال و منافع ملی برشمرد و اظهار داشت: اکنون حرف های ناگفته ای در بعد هسته ای بسیار است و به ما می گویند شما در سیاست خارجی دچار ماجراجویی شده اید و دشمنان را برانگیخته اید.

رئیس جمهور گفت: ماجرای هسته ای دو بعد داشت بعد اول آن تجاوز زورگویان به استقلال ملت ایران بود چرا که آنان از بمب نگران نیستند آنها خود ده ها بمب هسته ای دارند، مستکبران می خواستند استقلال و عزت ما را مخدوش کنند و اگر اجازه دهیم یک قدم روی عزت ما بگذارند این یک قدم مساوی خواهد بود با قدم آخر.

وی خاطر نشان کرد: مستکبران بسیار پررو، خودخواه و زورگو هستند و برای تجاوزگری حدی قائل نیستند و در موضوع هسته ای از ما می خواستند که با آنها همراهی کنیم اما باید بگوییم که ملت ایران آقای بوش و جد و آبادش را منزوی می کند.

احمدی نژاد ادامه داد: فریاد ملت ایران در اجلاس دوربان دو کمر صهیونیست را شکسته و در دانشگاه کلمبیا نیز آبروی مستکبران را برده و آنان را به طور کلی منهدم کرده است و آنان می خواهند انتقام بگیرند اما ملت ایران محال است با این اقدامات صحنه را به نفع شما ترک کند.

رئیس جمهور تاکید کرد: ملت ایران در وسط صحنه ایستاده است و همه مستکبران را سر جای خود خواهند نشاند.

احمدی نژاد در پایان سخنانش به اقداماتی که باید در ساووجبلاغ صورت بگیرد اشاره کرد و گفت: برای جوانان شهرک صنعتی، 6 مجموعه ورزشی، احداث فاز دوم بیمارستان و 5 منطقه نمونه گردشگری را به تصویب خواهیم رساند و برای جبران سرمازدگی بودجه ای را برای کشاورزان و دامداران اختصاص خواهیم داد.