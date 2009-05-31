۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۵۶

حماس تاکید کرد:

ابومازن مسئول ترور اعضای حماس /خوش خدمتی رئیس تشکیلات خودگردان به اسرائیل

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)امروز در بیانیه ای اعلام کرد که مسئولیت کامل ترور دو نفر از اعضای این جنبش در کرانه باختری بر عهده رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این بیانیه آمده است : جنبش حماس، ابومازن، تشکیلات خودگردان و سرویسهای امنیتی وابسته به آن را مسئول کامل ترور اعضای خود می داند و این جنایت خط قرمزی است که سرویسهای امنیتی ابومازن از آن عبور کردند.

حماس همچینن اعلام کرد: این حادثه بر ارزیابی سیاستها و دیدگاه های حماس در قبال عاملان این جنایت تاثیراتی خواهد داشت.

در ادامه بیانیه گفته شده است که ترور اعضای حماس خیانت بزرگ نیروهای امنیتی ابومازن به شمار می رود که هدف آن خوش خدمتی به صهیونیستها و افسران شاباک(سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) است.

نیروهای امنیتی ابومازن روز گذشته در درگیری با نیروهای جنبش حماس در قلقیلیه دو نفر از اعضای این جنبش از جمله "محمد یاسین" یکی از فرماندهان گردانهای قسام شاخه نظامی حماس را ترور کردند.

