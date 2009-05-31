وضعیت زندانیان مواد مخدر در عربستان در وضعیت هشدار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی سازمان حج، احمد عبادتی گفت: در تمامی کشورهای خلیج فارس به خصوص کشورعربستان نسبت به حمل و نگهداری مواد کدیین دار و مرفین دار براساس قوانین حساسیت وجود دارد لذا باید زائرین در صورت نیاز پزشکی به این داروها از سفر به این کشور خودداری کنند.

وی افزود: متاسفانه به علت عدم آگاهی در سال جاری و هنگام بازرسی در فرودگاه های عربستان، ‌از تعدادی از ایرانیان مواد مخدر کشف شده و این افراد به بازداشت گاه منتقل شده اند.

وی با اعلام اینکه به صورت متوسط هر روز یک نفر در عربستان بازداشت شده است افزود: اگر چه میزان مجازات این افراد متفاوت است ولی در هر صورت از انجام اعمال عمره همچنین زیارت مسجد نبوی و ائمه بقیع بازمانده و پس از زندان در شرایط سختی به ایران بازگردانده می شوند و معمولا امکان مسافرت مجدد برای این ممکن نیست.

مسئول بازرسی بعثه مقام معظم رهبری در مدینه با اعلام اینکه برخی از افراد کمتر از یک گرم مواد به همراه داشتند گفت: هر چند تلاشهایی از طرف مسئولین برای حل مشکل این افراد صورت گرفته است ولی با توجه به قوانین عربستان این تلاشها به صورت کامل مثمر ثمر نبوده است ، از سوی دیگر هر گونه عملکرد حتی یک فرد ایرانی موجب توهین به تشیع و ایران اسلامی است لازم است مسئولین محترم کاروانها به زائران ایرانی اطلاع رسانی کنند.

وی افزود: اقدامات گسترده تر پلیس فرودگاه در ایران و جلوگیری از خروج افراد معتاد،‌ تولید برنامه های هشدار دهنده در رسانه های عمومی و استانهایی که مشکلات مواد مخدر در آنان بیشتر است و توجیه مناسب زائران توسط مدیران و روحانیون کاروانها برخی از اقداماتی است که می تواند به حل این مشکل کمک کند.