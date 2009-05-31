جایگزینی انرژیهای آلاینده لازمه رشد و توسعه صنعتی کشور است

سیدمحمدعلی مشکوة در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بحث استفاده از انرژیهای کم ضرر به جای انرژیهای آلاینده در دنیا مورد توجه قرار گرفته است زیرا آثار سوء استفاده از انرژیهای آلاینده بسیار زیاد است و عواقب فراوانی را متوجه محیط زیست می کند.

وی ادامه داد: لازم است کشورهای در حال توسعه نیز به عواقب استفاده از انرژیهای یادشده آگاه باشند و بخشی قابل توجهی از فعالیتهای خود را معطوف تلاش در جهت جایگزینی آن کنند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی بیان کرد: انرژیهای فسیلی به عنوان انرژی آلاینده، گاز دی اکسید کربن تولید می کنند و این گاز منجر به افزایش دما و ایجاد اثر گلخانه ای می شود که به دنبال این امر زمینه ذوب تدریجی یخهای قطب و در نتیجه بالا آمدن آب اقیانوسها و رفتن بخشی از سطح خشکی به زیر اقیانوسها فراهم می شود.

مشکوة تاکید کرد: همچنین گازهایی که در سیستمهای خنک کننده استفاده می شود نیز می توانند با لایه ازن واکنش شیمیایی دهند و از این طریق در نازک شدن لایه ازن تاثیر زیادی داشته باشند.

استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر یک ضرورت است

عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر یک ضرورت است و باید برای تحقق این امر تلاش کنیم.

مشکوة تاکید کرد: در همین راستا لازم است انتقال نوع سوخت از انرژیهای فسیلی به انرژیهای جدید و تجدیدپذیر یکی از اهداف فعلی و آینده بخش علمی کشور باشد و در این زمینه همه تلاش خود را به کار گیریم تا بتوانیم در بهبود وضعیت محیط زیست کره زمین به نوبه خود نقش موثری ایفا کنیم.

وی از ایجاد حمامهایی که با انرژی خورشیدی کار می کنند، به عنوان یکی از راهکارهای موثر در جهت جایگزینی انرژیهای آلاینده نام برد و خاطرنشان کرد: در زمینه ایجاد این حمامها فعالیتهای خوبی در کشور انجام شده که امیدواریم گسترش یابد.