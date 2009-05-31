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۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۲۱

مرحله رفت مسابقات فوتبال لیگ برتر بانوان پایان یافت

مرحله رفت مسابقات فوتبال لیگ برتر بانوان پایان یافت

مرحله رفت مسابقات فوتبال لیگ برتر بانوان باشگاه‌های کشور با برگزاری چهار دیدار در دو گروه A و B به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از مرحله رفت مسابقات فوتبال لیگ برتر بانوان کشور تیم نوشهر در گروه A با نتیجه 4 بریک مقابل تربیت بدنی کردستان به برتری دست یافت، شن سا ساوه نیز با همین نتیجه پالایش ایلام را از پیش رو برداشت.

همچنین در دیدارهای برگزار شده گروه B تیم‌های استقلال جنوب دزفول و فدک نوین شیراز موفق به شکست حریفان خود شدند. در این بازی‌ها تیم استقلال جنوب دزفول با نتیجه 6 بر یک صنایع طلایی سمنان را مغلوب کرد، فدک نوین شیراز نیز با به ثمر رساندن سه گل و دریافت تنها یک گل دیدار مقابل پرسپولیس کرمانشاه را با پیروزی پشت سر گذاشت.

کد مطلب 888592

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