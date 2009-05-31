مرحله رفت مسابقات فوتبال لیگ برتر بانوان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از مرحله رفت مسابقات فوتبال لیگ برتر بانوان کشور تیم نوشهر در گروه A با نتیجه 4 بریک مقابل تربیت بدنی کردستان به برتری دست یافت، شن سا ساوه نیز با همین نتیجه پالایش ایلام را از پیش رو برداشت.

همچنین در دیدارهای برگزار شده گروه B تیم‌های استقلال جنوب دزفول و فدک نوین شیراز موفق به شکست حریفان خود شدند. در این بازی‌ها تیم استقلال جنوب دزفول با نتیجه 6 بر یک صنایع طلایی سمنان را مغلوب کرد، فدک نوین شیراز نیز با به ثمر رساندن سه گل و دریافت تنها یک گل دیدار مقابل پرسپولیس کرمانشاه را با پیروزی پشت سر گذاشت.