مسلمانان خواستار تغییر در برونداد سیاست آمریکا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، این خبرگزاری در مطلبی به قلم خبرنگاران خود از کشورهای اسلامی می نویسد: باراک اوباما امیدها را برای از بین بردن غم ها و اندوه ها در قلوب بیش از یک میلیارد مسلمان که در چهار گوشه جهان زندگی می کنند بیدار کرد، اما آنها به چیزی بیش از اظهار نظر درباره تغییر نیاز دارند.

در این مطلب رویترز آورده است: اوباما برای جلب افکار و اذهان مردم بویژه پس از جنگ علیه ترور که جرج بوش آن را راه انداخته بود و بسیاری آنها را در حمله به اسلام دیدند، باید دستکم آن را به عنوان یک تهدید مشترک پیگیری کند.

در ادامه این مطلب آمده است: اوباما باید سخنرانی این هفته خود درباره اسلام و مسلمانان را با شواهدی که نشان دهد در سیاست خارجی آمریکا و نتایج و بروندادهای آن تغییرات واقعی صورت گرفته پیگیری کند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: از کوالالامپور تا کابل از رام الله تا ریاض همه خواهان آن هستند تا اوباما سیاست های تفرقه افکنانه، نظامی گری و طرفداری از اسرائیل را متوقف کند.

"تیفاتول سمبرینگ" رئیس یک حزب اسلامی در اندونزی بزرگترین کشور اسلامی می گوید:"هنوز زمان برای بهبود روابط بین آمریکا و جهان اسلام خیلی دیر نشده است، اما اوباما باید به ما نشان دهد که فرصت طلبی جنگ افروزانه دیگری مانند آنچه که در عراق رخ داد نخواهد داشت.

وی که حزبش (PKS) کارکرد ویژه ای در خصوص مسئله فلسطین دارد، می افزاید: آیا آنها [آمریکائیها] درباره یک راه حل واقعی برای مسئله فلسطین جدی هستند؟ ما منتظریم تا این مسئله را ببینیم.

"توراد العمری" یک تحلیلگر سیاسی در عربستان نیز بهترین فرصت اوباما برای جلب حمایت اعراب و مسلمانان را استفاده از اهرم فشار علیه متحد خود یعنی رژیم اسرائیل می داند.

همچنین این خبرگزاری به نقل از جهان اسلام می نویسد: اوباما نیازمند تغییر در عملکرد دولت آمریکا به جای حرفهای آن است.

صائب عریقات گفتگو کننده ارشد فلسطینی می گوید: وظیفه اوباما ایجاد یک دولت فلسطینی است، چرا که مردم این منطقه نمی خواهند صرفاً حرف بشنوند.

"صابرینا صاغب" نماینده مجلس افغانستان نیز با اشاره به پیشینه نژادی اوباما می گوید: این بدان معنی است که او با محرومیت آشناست و برای حل مسئله فلسطین تلاش خواهد کرد.

وی همچنین گفتگوی صرف را برای شروع مثبت می داند، اما بر این باور است که در نهایت حرف موفقیتی نخواهد داشت.

"علی برکه " یکی از مقام های ارشد حماس نیز می گوید: ایجاد تغییر در دولت اوباما را باید در عمل ترجمه و معنی کرد و گام نخست برای این کار فشار بر اسرائیل برای توقف تجاوز علیه غزه و از بین رفتن محاصره این منطقه می باشد.

"محمد مرندی" رئیس مرکز مطالعات آمریکای شمالی در دانشگاه تهران نیز عقیده دارد که اوباما برای بهبود چهره آمریکا در منطقه در حال از دست دادن زمان است.

وی بر این باور است که ایالات متحده باید منحصر بفرد بودن خود و برخورداری از امتیازات ویژه را کنار بگذارد زیرا که به عقیده مرندی کشورهای دیگری نیز مانند آمریکا وجود دارند و این کشور باید تغییرات اساسی در رویکرد خود به ویژه درباره موضوع هسته ای ایران ایجاد کند.

"احمد ژولکیفلی" استراتژیست حزب اپوزیسیون اسلامی مالزی نیز به محل سخنرانی اوباما (مصر) اشاره می کند و می گوید: او می توانست اندونزی و یا حتی مالزی را برای سخنرانی برای مسلمانان انتخاب کند. انتخاب قاهره نشان می دهد که وی رویکرد خاورمیانه ای در خصوص مسائل مسلمانان دارد.

وی می گوید: حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر مکانی که سخنرانی در آنجا صورت خواهد گرفت به عنوان نماینده جهان اسلامی تلقی نمی شود.

در همین رابطه مرندی نیز قاهره را بدترین انتخاب برای سخنرانی در خصوص مسائل آمریکا و جهان اسلام می داند.

وی می گوید: دولت مبارک دولتی استبدادی است که در بین مردم خود اعتباری ندارد.