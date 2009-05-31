موسوی فردا به اردبیل سفر می کند

علی محمد غریبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موسوی ساعت 16عصر دوشنبه وارد اردبیل خواهد شد و بعد از استقبال رسمی در فرودگاه، با حضور در گلزار شهدا نسبت به مقام شامخ شهدا ادای احترام خواهد کرد.

وی اضافه کرد: وی همچنین پس از حضور در گلزار شهدا، در ساعت 18 دوشنبه در استادیوم شش هزار نفری رضازاده حاضر شده و در جمع مردم این استان سخنرانی و برنامه های خود را تشریح خواهد کرد.

رئیس ستاد انتخابات موسوی در استان با بیان اینکه اردبیل به عنوان آخرین سفر استانی موسوی تعیین شده است، افزود: همچنین در این سفر، این کاندیدای ریاست جمهوری در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی، نخبگان و دانشجویان دانشگاه آزاد حضور یافته و به پرسشهای آنها پاسخ خواهد داد.

وی دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و نیز سخنرانی در جمع خانواده‌ ‌های شهدا، ایثارگران، جانبازان و روحانیان و دیدار با مردم محلات حاشیه نشین و روستایی را از دیگر برنامه‌ های میرحسین موسوی به اردبیل اعلام کرد.

غریبانی با اشاره به اشتیاق و شور و شوق مردم اردبیل برای دیدار با نخست وزیر جنگ خاطرنشان کرد: امید است که مردم این استان، پر شورتر و گسترده تر از مردم سایر استانها از این کاندیدا استقبال کنند.

وی بیان داشت: سفر میرحسین موسوی با استان اردبیل شش ساعته خواهد بود و وی در ساعت 22 شب اردبیل را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.