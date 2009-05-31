بزرگترین تلسکوپ خورشیدی جهان ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگترین تلسکوپ خورشیدی جهان که می تواند تصویر میدانهای مغناطیسی خورشیدی را به بهترین صورت ممکن به ثبت برساند راه اندازی شد.

این تلسکوپ بزرگ با دیافراگم 1.6 متری بزرگترین تلسکوپ خورشیدی در جهان به شمار می رود و در موسسه تکنولوژی نیوآرک واقع در نیوجرسی قرار دارد.

با استفاده از این تلسکوپ می توان به تصاویری دست یافت که درک بهتری از طوفانهای قدرتمند خورشیدی و شرایط اقلیمی فضایی که تاثیر قابل توجهی بر روی شرایط زمین خواهد گذاشت به دانشمندان ارائه خواهد کرد.

برای دستیابی به نهایت توانایی این تلسکوپ دانشمندان نیاز دارند تا طی سه سال آینده تمامی سخت افزارهای پیچیده این تلسکوپ را فعال سازند. دیافراگم تلسکوپ بزرگ خورشیدی سه برابر دیافراگم تلسکوپهای موجود بوده و به همین دلیل می تواند در ثبت تصاویر خورشیدی پیشرفتی قابل توجه به شمار رود.

بر اساس گزارش زی نیوز، این تلسکوپ با ماهواره های مطالعاتی ناسا همکاری خواهد کرد تا خروجی داده های علمی رصدهای خورشیدی این سازمان را بهبود بخشد.

