جایزه استاد مطهری در هند اعطا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که مهندس سید مهدی نبی زاده سفیر ایران، دکتر کریم نجفی رایزن فرهنگی، دکتر شاهد مهدی معاون شورای روابط فرهنگی هند، مولانا رفیق احمد قاسمی دبیر کل جماعت اسلامی هند، دکتر صدیق الرحمن قدوایی رئیس موسسة بین‌المللی غالب دهلوی، دکتر اظهر دهلوی دبیر کل انجمن استادان زبان فارسی هند و جمعی از روحانیون، استادان و دانشجویان و مسئولین نهادهای ایرانی مستقر در دهلی حضور داشتند، به چهار نفر از شخصیت هایی که بیشترین خدمات را در زمینه فرهنگ اسلامی در هند را داشتند، از جمله: حجت‌الاسلام سید محمد جعفر رضوی(از لکهنو)، حجت‌الاسلام سید محمد باقر موسوی صفوی (از سری نگر)، حجت الاسلام دکتر سید محمد سیادت نقوی (از امروهه) و دکتر شاه محمد وسیم (از علیگر) با اهداء لوح سپاس از خدمات آنان تجلیل شد.

در این مراسم دکتر کریم نجفی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران ضمن خوشامدگویی به میهمانان، استادان و شخصیتهای علمی، فرهنگی و دانشگاهی که به مناسبت بزرگداشت تعدادی از شخصیت‌های هند که در زمینه فرهنگ اسلامی خدماتی را داشته‌اند در سخنانی اظهار داشت: مقام علم و دانش و مقام معلم در اسلام بسیار ارزشمند است. اولین معلم خود خداوند متعال است «وعلم آدم الاسماء کلها» و اولین معلمان منصوب از طرف خداوند متعال پیامبران بودند که آخرین آنها حضرت محمد(ص) است.

نجفی افزود: پیامبر اکرم(ص) در سخن دیگری می‌فرماید «مدادالعلما افضل من دماء الشهدا» بنابر این اگر فضیلت علم اینقدر ارزش دارد فضیلت عالم و و دانشمند نیز بسیار بزرگ است، به‌خصوص علما و دانشمندانی که هم در حوزه علم و هم در حوزه تربیت خدماتی را داشتند، مرحوم شهید مطهری از جمله شخصیتهایی بود که مصداق «یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمة» بود و همانطور که خود ایشان می‌فرماید انسان برای رسیدن به کلمات معنوی به دو بال نیاز دارد بال تقوی و بال علم و این همان تزکیه و تعلیم است که به واسطه این دو ویژگی می تواند به هدف والا نایل شود. و شهید مطهری چنین شخصیتی بود، شخصیتی که اسلام‌شناس، فقیه و فیلسوف بزرگی بود، کتاب فلسفه و روش رئالیسم را برای کسانی که تفکرات مادیون را القاء می‌کردند نوشت، برای جوانان و نوجوانان کتاب داستان راستان را می‌نویسد، برای کسانی که تفکرشان این بود که ایران بدون اسلام را القاء کنند کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران را می‌نویسد، برای کسانی که می‌خواستند حقوق زن را نادیده بگیرند «حقوق زن در اسلام» را می‌نویسد، در تمام عرصه‌ها به عنوان یک شخصیت آگاه به زمان برای جامعه مؤثر واقع می‌شود. در شبه قاره نیز شخصیتهایی بودند که در جهت توسعه علم و دانش خدمات ارزنده‌ای داشتند، شخصیتی مثل سرسید احمدخان، که در سال 1920بنیانگذار دانشگاه علیگر می‌شود، یا شخصیتی مثل قاسم نانوتوی که دارالعلوم دیوبند را تاسیس می‌کند، علامه شبلی نعمانی، علامه اقبال لاهوری، قاضی نورالله شوشتری، علامه سید دلدار علی نصیرآبادی، علامه مفتی محمد عباس شوشتری، علامه میر حامد حسین و تمام شخصیت هایی که در این کشور خدماتی داشتند و ما باید یاد آنها را گرامی بداریم.

در ادامه مهندس سید مهدی نبی زاده سفیر جمهوری اسلامی ایران، ضمن خیر مقدم به علما و شخصیت های حاضر در جلسه و قدردانی از خانه فرهنگ برای برگزاری این برنامه ، طی سخنانی گفت: استاد شهید مرتضی مطهری که دست پروردة اسلام بود، خود اسلام شناس و عارف بود، در زمان این شخصیتها توانستیم با مبانی اسلامی و دین رهایی بخش اسلام بیشتر شویم، ایشان با جستجو در قرآن و روایات عظمت اسلام و مبانی آن را معرفی کرد.

نبی زاده افزود: دین اسلام تجلی علم و دانش و بینش الهی است، اسلام در قرآن یعنی نگاه توحیدی به جهان هستی و آگاهی از جهان خلقت که اعم از آسمان و زمین و تمام موجودات است.