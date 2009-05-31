مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتسال شنبه آینده برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 10 صبح روز شنبه 16 خردادماه در محل روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد.

نمایندگان تیم‌های تام ایران خودرو، شهر آفتاب، شهید منصوری، ارم کیش قم، فولاد ماهان اصفهان، اشکان کرمان، پوشنیه بافت قزوین، راه ساری، صدرا شیراز، ارژن فارس، شرکت ملی و حفاری ایران، فیروز صفه اصفهان، فولاد گستر کوثر و علم وادب مشهد در مراسم قرعه کشی باید حضور داشته باشند.

مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور از مردادماه سالجاری آغاز می شود.