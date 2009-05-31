آغاز واگذاری مرحله چهارم سیم کارتهای دائمی و اعتباری همراه اول

به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: سیم کارتهای اعتباری ثبت نام حضوری منتهی به 26 اردیبهشت ماه سال 88، سیم کارتهای دائمی 288 هزار تومانی ثبت نام اینترنتی منتهی به 25 اردیبهشت ماه سال 88، سیم کارتهای دائمی طرح جدید (0910) ثبت نام اینترنتی منتهی به 28 اردیبهشت ماه 88 و سیم کارتهای اعتباری ثبت نام اینترنتی منتهی به 25 اردیبهشت ماه 88 کلیه استانهای کشور آماده واگذاری است.

واگذاری و تحویل سیم کارتهای 288 هزار تومانی و دائمی طرح جدید ( 0910) ثبت نام حضوری در دفاتر خدمات ارتباطی به روز صورت می پذیرد.

براین اساس واگذاری این دوره در استان تهران از روز یکشنبه 10 خرداد ماه آغاز می شود و متقاضیان می توانند با در دست داشتن اصل کارت ملی و (تصویر صفحه نخست شناسنامه برای ثبت نام کنندگان اینترنتی) جهت دریافت سیم کارت به دفتر ثبت نام خود مراجعه نمایند.

زمان و نحوه توزیع سیم کارت در سایر استانهای کشور نیز در هر استان توسط شرکت مخابرات متبوع اعلام می شود.