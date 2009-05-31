دخانیات سالانه جان بیش از 5 میلیون نفر را می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، "بان کی مون" در پیامی به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات 31 ماه می 2009 برابر با 10 خرداد ماه ضمن اشاره به آمار تکان دهنده مرگ سالانه پنج میلیون و 400 هزار نفر در جهان به دلیل استعمال دخانیات، تمامی دولت های جهان را به از بین بردن تهدید این پدیده شوم نسبت به سلامت عمومی دعوت کرد.

در پیام بان کی مون آمده است: از این تعداد انسانی که به دلیل مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند 80 درصد در کشورهایی با درآمد متوسط و پایین زندگی می کنند.

وی افزود: بیش از نیمی از سیگاری ها از امراض مرتبط با دخانیات فوت می کنند و این در حالی است که علم ثابت کرده سلامت هر فردی که در معرض دود سیگار باشد نیز در خطر است.

دبیر کل سازمان ملل در این پیام می گوید: اگرمصرف دخانیات به همین منوال به پیش رود، تا سال 2030 تعداد مرگ و میر ناشی از آن به 8 میلیون نفر در سال خواهد رسید.