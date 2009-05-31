نقش تعاونی های معدنی در بهره برداری از معادن کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون بنا به گزارش دفتر تعاونی های تولیدی وزارت تعاون بیش از 19.3 میلیون تن انواع مواد معدنی از 638 معدن تحت پوشش تعاونی های معدنی معادل 9% تولیدات معدنی کشور در سال 86 استخراج شد که این میزان تولید 17.2 درصد رشد نشان می دهد.

86 درصد از تولیدات تعاونی های معدنی کشور در بخش مصالح ساختمانی، 13 درصد در بخش کانی های غیر فلزی و کمتر از 1 درصد در بخش کانی های فلزی بوده است.

شرکت های تعاونی معدنی با در اختیار داشتن استخراج 47 درصد، سنگ تراورتن، 46 درصد، سنگ چینی 34 درصد، سنگ گچ 25 درصد، مرمریت 28 درصد، سیلیس و سنگ نمک، 27 درصد، خاک صنعتی کشور نقش عمده ای در تولیدات این مواد معدنی در کشور ایفا می نماید.

حجم تولیدات معدنی در استانهای مازندران، کرمانشاه، هرمزگان، کردستان، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی، تهران، مرکزی و اصفهان در کنار بهبود نسبی بازار برخی از اقلام معدنی در سال 87 حاکی از اهمیت قائل شدن ادارات کل تعاون استانها برای فعالیت تعاونی های معدنی تحت پوشش خود و پیگیری دسترسی به آمار صحیح و به کار بستن توصیه های توانمند سازی تعاونی های معدنی در این استانها است.