عملیات شبکه گذاری داخلی هشتجین اردبیل آغاز می شود

نقی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون طرح گازرسانی به شهر هشتجین در مرحله شناسایی و انتخاب پیمانکار بوده که با انتخاب پیمانکار اجرایی، شبکه گذاری درون شهری نیز آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای تحقق این پروژه 34 کیلومتر شبکه توزیع اجرا خواهد شد، اضافه کرد: برای گازرسانی به این شهر، از شبکه توزیع گاز نوع پلی اتیلن (در قطرهای 63، 90 و 160 میلیمتر) و فولاد (در قطرهای 4، 6، 8 و 10 میلیمتر) پیش بینی شده است.

رئیس شرکت گاز استان افزود: همچنین در طرح گازرسانی به شهر هشتجین از یک ایستگاه حفاظت کاتدیک از نوع بستر افقی (سی.پی.اس) بهره گیری و احداث خواهد شد.

وی با اشاره به چاپ آگهی مناقصه مرحله اول این پروژه در روزنامه جمهوری اسلامی ابراز داشت: زمان فروش اسناد مربوط به این مناقصه نیز 13 الی 24 خرداد ماه جاری می باشد.

کمالی با تاکید بر لزوم تداوم گازرسانی به تمامشهرها و روستاهای بالای 20 خانوار استان خاطر نشان کرد: همچنین امسال عملیات گازرسانی به شهرهای دیگر این استان از جمله کلور، تازکند قدیم و جدید، فیروز آباد آغاز خواهد شد.

استان اردییل از جمله استانهای سردسیر کشور می باشد که در حال حاضر حدود 900 هزار نفر از جمعیت و 19 شهر آن زیر پوشش گازطبیعی قرار دارند.

