بانکهای آذربایجان غربی برای اختصاص اعتبارات مصوب نامناسب عمل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی سلیمانی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با تاکید بر تغییر این روند در استان خواستار تعامل و همکاری بانکهای عامل در این زمینه شد.

وی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای اجرای طرح بنگاههای اقتصادی زودبازده در این استان، بیش از 65 هزار طرح به بهره برداری رسیده است، خاطرنشان کرد: از آغاز اجرای طرح بنگاههای اقتصادی زودبازده در استان 68 هزار و 64طرح در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری به تصویب رسیده است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی آذربایجان غربی میزان اشتغالزایی طرحهای به بهره برداری رسیده را بیش از 106 هزار نفر اعلام کرد.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرحها در طول چهار سال گذشته بیش از 12 هزار میلیارد ریال تسهیلات با تصویب کار گروه و همکاری بانکهای عامل پرداخت شده است.

ابراهیم حق جو سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری آذربایجان غربی نیز با تاکید بر همکاری از سوی تمامی نهادهای ذیربط برای بهره برداری به موقع طرحهای مصوب گفت: در صورت بهره برداری به موقع، ضمن اشتغالزایی می توان به بازگشت تسهیلات اختصاص یافته و سرمایه گذاری انجام شده در استان امیدوار بود.

در ادامه این جلسه روسای بانکهای عامل استان نیز توضیحاتی در مورد تعداد طرحهای مصوب و تسهیلات پرداخت شده به طرحها ارائه کردند.

در این نشست 42 طرح با اشتغالزایی حدود 400 نفر بوده و بیش از 60میلیارد تسهیلات به تصویب رسید.