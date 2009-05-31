عربستان از فضای باز سیاسی در عراق پس از صدام می ترسد

به گزارش خبرگزاری مهر،" تانیا طلعت" عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق به رادیو عراقی "نوا" گفت : باعث تاسف است که عربستان سعودی ابتکارعملها و تصمیمات نوری المالکی نخست وزیر عراق برای همکاری را نپذیرفته است.



وی افزود : مخالفت عربستان با ابتکارعملهای مالکی برای همکاری کاملا طبیعی است، زیرا فضای باز سیاسی موجود در عراق ممکن است برای نظام سیاسی عربستان خطرناک باشد.



این در حالی است که نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان با رد اتهامات دولت عراق به اینکه ریاض مواضع منفی در قبال همسویی با عراق اتخاذ کرده بر بهبود روابط دوجانبه میان دو کشور تاکید کرد.



نایف ادعا کرده است که عربستان هیچ اهانتی به دولت و ملت عراق را نمی پذیرد و فقط خواهان خیر و ثبات عراق است.



نوری المالکی نخست وزیرعراق اخیرا با انتقاد از رویکرد عربستان در قبال کشورش گفته بود موضع ریاض در قبال بغداد منفی است و تا زمانی که ریاض تمایلی به برقراری رابطه با عراق نداشته باشد، دولت وی نمی تواند به طور یکجانبه برای بهبود روابط میان عراق و عربستان سعودی تلاش کند.



عربستان از جمله کشورهای تاثیرگذار در جهان است که همچنان از عادی کردن روابط خود با عراق با وجود گذشت شش سال از سرنگونی رژیم دیکتاتوری سابق خودداری می کند و البته در این زمینه نبود امنیت را بهانه خود قرار داده است.