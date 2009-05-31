صنایع کم مصرف برق گلستان مشمول تشویق و تخفیف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کرم رضایی ظهر یکشنبه در نشست شورای برق استان افزود: براساس طرح تنظیم تعطیلات و تعمیرات سالانه صنایع، تمامی مشترکان صنعتی بالای یک مگاوات مصرف برق موظفند در بازه زمانی 15 تیر ماه تا 15 شهریور ماه به خاطر کمک به شبکه برق، جلوگیری از اعمال خاموشی، کاهش مصرف در زمان پیک بار، امکان بهره مندی مشترکین خانگی از برق مطمئن و پایدار، برنامه تعطیلات یا تعمیرات خویش را در این بازه زمانی قرار دهند.



وی اظهار داشت: صاحبان این صنایع در صورت اعمال روشهای مدیریت مصرف که منجر به کاهش مصرف در طول 24 ساعت شبانه روز یا زمان اوج بار (پیک بار) شود از تخفیفات ویژه تشویقی بهرمند می شوند.

رضایی خاطرنشان کرد: وزارت نیرو برای تقدیر و تشکر از آن دسته صنایعی که با این شرکت همکاری کنند و مصرفشان را مدیریت کنند، مبالغی را در قالب تخفیف و تشویق پرداخت می کند.

به گفته رضایی، سال گذشته شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با برنامه ریزی صورت گرفته و پیگیریهای لازم موفق به جلب رضایت 36 صنعت بالای یک مگاوات و بالای 500 کیلووات شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان بیان داشت: در این مدت با همکاری 16 صنعت حدود 11 مگاوات صرفه جویی غیر همزمان در استان صورت گرفت و 220 میلیون ریال در قالب طرح تشویق و تخفیف به 15 واحد صنعتی پرداخت شد.

وی یادآورشد: در تابستان سال گذشته مصرف برق در پیک همزمان و غیرهمزمان در استان 85 مگاوات کاهش یافت و میزان سهمیـه خاموشـی استـان در بعضـی مواقع تا 27 درصد هم کاهش پیدا کرد.

رضایی عنوان کرد: مشکلاتی که بروز خشکسالی و کاهش نزولات جوی برای تولید برق در نیروگاه های برق - آبی کشور بوجود آورد و خاموشیهایی که به این دلیل بر بدنه برق کشور تحمیل شد، نقطه عطفی بود تا موضوع مدیریت مصرف به صورت جدی مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد.

گلستان 438 هزار مشترک برق دارد.