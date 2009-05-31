۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۰۴

همایش ارزشیابی و اعتباربخشی در آموزش علوم پزشکی برگزار می شود

همایش کشوری "ارزشیابی و اعتباربخشی در آموزش علوم پزشکی" با هدف تهیه مدل بومی اعتبار بخشی تیرماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ترغیب و افزایش انگیزه دانشگاههای علوم پزشکی به ارتقای کیفیت آموزش و دستیابی به جایگاه و اهمیت ارزشیابی و اعتباربخشی در ارتقای کیفیت آموزش از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

انجام برنامه ‌ریزی آموزشی دانشگاهها با اهداف قابل ارزشیابی و قابل استفاده در فرآیند اعتبار بخشی، ارائه الگوها و مدلهای گوناگون اعتبار بخشی در جهان برای تهیه مدل بومی اعتبار بخشی و شناسایی استانداردهای آموزشی موسسه ای و استانداردهای ارزشیابی و اعتباربخشی در رشته‌های مختلف علوم پزشکی نیز از دیگر اهداف برگزاری این همایش به شمار می آید.

همایش کشوری ارزشیابی و اعتباربخشی در آموزش علوم پزشکی سه شنبه 9 تیرماه سال جاری در مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

