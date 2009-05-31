تجهیز ناوگان حمل و نقل کرمانشاه به 100 دستگاه اتوبوس جدید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در مراسمی که بعداز ظهر یکشنبه با حضور استاندار کرمانشاه و مسئولان استان در محل ترمینال شهید کاویانی برگزار شد، تعداد 100 دستگاه اتوبوس کولردار با اعتباری بالغ بر 90 میلیارد ریال که از مصوبات سفر ریاست جمهور و هیئت دولت به استان کرمانشاه بود به ناوگان حمل و نقل شهری اضافه شد.

قرار است این تعداد اتوبوس بعد از طی مراحل قانونی ظرف حداکثر یکماه آینده به بخش خصوصی واگذار شود.

در حاشیه این مراسم نیز مجید غفوری استاندار کرمانشاه از ساختمان جدید الاحداث شرکت تعاونی مسافربری جوان سیر ایثار کرمانشاه بازدید کرد و خطاب به کارکنان این تعاونی اظهار داشت: مسئولان، کارکنان و رانندگان این شرکت باید از تمامی جهات، الگو برای دیگران باشند.

وی تاکید کرد: وجود شرکت جوان سیر ایثار با رانندگان متدین و با شخصیت می تواند در پایانه مسافر بری شهید کاویانی تاثیر بسزایی داشته باشد.

استاندار کرمانشاه خواستار شروع به کار هرچه سریعتر این تعاونی در جهت خدمت رسانی به مردم شریف استان شد.