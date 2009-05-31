انتخابات پارلمانی در منطقه خودمختار اوستیای جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، ده ماه بعد از اتمام مناقشه قفقاز درباره خودمختاری اوستیای جنوبی و آبخازیا، امروز انتخابات پارلمانی در اوستیا آغاز شد.

چهار حزب اوستیای جنوبی برای کسب 34 کرسی مجلس نمایندگان این منطقه خودمختار با هم رقابت می کنند.

حدود 52 هزار نفر برای رای دادن در انتخابات ثبت نام کرده اند و انتخابات یک روزه است.

هر کدام از احزاب اوستیای جنوبی برای راهیابی به پارلمان این منطقه باید حداقل هفت درصد آراء را به خود اختصاص دهد. مخالفان حزب حاکم طرفدار روسیه از وجود موانعی در راه مبارزات آزاد انتخاباتی برای احزاب مخالف خبر داده اند.

اوستیای جنوبی و آبخازیا در آگوست 2008 اعلام استقلال کردند. تنش میان روسیه و گرجستان با حمله نظامی تفلیس به اوستیای جنوبی شدت گرفت و دو کشور وارد یک جنگ تمام عیار شدند که در پایان با وساطت فرانسه، پیمان آتش بس به امضا رسید و مسکو استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت شناخت.

