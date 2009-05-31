تنوع قومی و قبیله ای در کشور فرصت است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مصطفی معین ظهر یکشنبه در نشست ستاد مووسوی در گرگان افزود: به این مسئله در بیانیه حقوق شهروندی توجه شده و اولین منشور آزادی و حقوق بشر را کوروش بزرگ منتشر کرد.

وی اظهار داشت: حدود 2600 سال قبل در ایران از مرزهای چین تا اقیانوس اطلس، 31 کشور مختلف با قومیتهای مختلف وجود داشت و به خوبی اداره می شد و در قرن 21 این مسائل دیگر نباید مطرح شود.

وی خاطرنشان کرد: کشوری که دینش اسلام است و حکومتش جمهوری است و به عنوان الگو مطرح است باید به این موارد توجه کند.

به گفته معین، ایران اسلامی معتقد به حقوق بشر و از امضاء کنندگان اولیه حقوق بشر و جزء اولین اعضای سازمان ملل است و باید به اقوام و قومیتهای مختلف توجه ویژه کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت اصلاحات بیان داشت: " قانون، عدالت و آزادی" شعار اساسی موسوی است و در قانون اساسی نیز درباره حقوق اقوام و فرهنگ تاکید شده است و باید به قانون عمل شود.

وی یادآورشد: این در حالی است که درهمه عرصه ها اعم از اقتصادی، فرهنگی و ... تمامی فرهنگها و مذاهب مختلف دارای حقوق برابر هستند و باید به آن توجه شود.

وی عنوان کرد: حق نداریم با دروغ، تزویر، خشونت و عوام فریبی، اجازده دهیم قانون ستیزی جای قانونگرایی را بگیرد و بداخلاقی، اخلاق مطرح شود.

این حامی موسوی بیان داشت: شرکت در انتخابات یک اصل است و مردم باید در این رویداد تصمیم بگیرند که به فرد شایسته تر رای دهند.

معین افزود: نوع عملکرد دولت باعث آگاهی مردم شد و سوء مدیریت باعث آگاهی دوچندان مردم شده است و امیدواریم در 22 خرداد شاهد پیروزی قاطع مردم باشیم.