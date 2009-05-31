۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۵۴

تنوع قومی و قبیله ای در کشور فرصت است

گرگان - خبرگزاری مهر: وزیر علوم تحقیقات و فناوری دولت هشتم و نامزد نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: تنوع قومی و قببیله ای در ایران یک فرصت است که باید به آن توجه ویژه شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مصطفی معین ظهر یکشنبه در نشست ستاد مووسوی در گرگان افزود: به این مسئله در بیانیه حقوق شهروندی توجه شده و اولین منشور آزادی و حقوق بشر را کوروش بزرگ منتشر کرد.

وی اظهار داشت: حدود 2600 سال قبل در ایران از مرزهای چین تا اقیانوس اطلس، 31 کشور مختلف با قومیتهای مختلف وجود داشت و به خوبی اداره می شد و در قرن 21 این مسائل دیگر نباید مطرح شود.

وی خاطرنشان کرد: کشوری که دینش اسلام است و حکومتش جمهوری است و به عنوان الگو مطرح است باید به این موارد توجه کند.

به گفته معین، ایران اسلامی معتقد به حقوق بشر و از امضاء کنندگان اولیه حقوق بشر و جزء اولین اعضای سازمان ملل است و باید به اقوام و قومیتهای مختلف توجه ویژه کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت اصلاحات بیان داشت: " قانون، عدالت و آزادی" شعار اساسی موسوی است و در قانون اساسی نیز درباره حقوق اقوام و فرهنگ تاکید شده است و باید به قانون عمل شود.

وی یادآورشد: این در حالی است که درهمه عرصه ها اعم از اقتصادی، فرهنگی و ... تمامی فرهنگها و مذاهب مختلف دارای حقوق برابر هستند و باید به آن توجه شود.

وی عنوان کرد: حق نداریم با دروغ، تزویر، خشونت و عوام فریبی، اجازده دهیم قانون ستیزی جای قانونگرایی را بگیرد و بداخلاقی، اخلاق مطرح شود.

این حامی موسوی بیان داشت: شرکت در انتخابات یک اصل است و مردم باید در این رویداد تصمیم بگیرند که به فرد شایسته تر رای دهند.

معین افزود: نوع عملکرد دولت باعث آگاهی مردم شد و سوء مدیریت باعث آگاهی دوچندان مردم شده است و امیدواریم در 22 خرداد شاهد پیروزی قاطع مردم باشیم.

کد مطلب 888645

